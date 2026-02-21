Tira a la papelera por error 20 lingotes de oro valorados en 120.000 euros que guardaba desde hace años y los recupera en el vertedero

Un descuido con final feliz, que podría haberle costado bien caro. Según informa el diario italiano Il Menssagero, un hombre de 57 años metió veinte lingotes de oro, comprados regularmente a lo largo de los años, por un valor total de 120.000 euros, en una caja de hojalata. Un día cualquiera cometió la confusión y, sin darse cuenta, los arrojó a la basura.

La reacción no tardó en llegar. Tal y como reza la publicación, al día siguiente, al darse cuenta de lo sucedido, el protagonista acudió rápidamente a la policía, que, tras una serie de comprobaciones, recuperó la preciada caja, que había acabado en el vertedero.

Los hechos se han producido en Torre Lapillo, una pedanía de la localidad costera de Porto Cesareo, al sur de Italia. Los agentes de la policía de ese lugar lograron recuperar los lingotes revisando grabaciones de cámaras de vigilancia.

La búsqueda se trasladó entonces a Ugento, a pocos kilómetros del pueblo natal del protagonista, hasta el vertedero donde se habían transportado los residuos mediante compactadores. Tras una investigación más exhaustiva, se encontró el contenedor de hojalata con toda su valiosa carga, que fue devuelto a su legítimo propietario.

Subida y bajada escarpada del oro

El último mes de enero quedará registrado como la fecha que más ascendió el precio de los metales preciosos. Según informa el diario estadounidense Business Insider, el precio de la onza de oro superó los 5.300 dólares (4.500 euros) y la plata los 120 (100 euros), antes de caer bruscamente. En los últimos días, la racha ascendente se ha estabilizado.

Tal y como reza la publicación, el espectacular aumento del precio del oro se debe "en gran parte" a las compras masivas de los bancos centrales de países emergentes, que buscan reducir su exposición al dólar estadounidense. En total, en los últimos quince años, los bancos centrales de todo el mundo han acumulado más de 5.500 toneladas de oro. Entre los que se han hecho con más material, China y Rusia.