Un agricultor se harta de las malas hierbas y desarrolla un poderoso robot que acaba con ellas a golpe de láser

Innovación sin precedentes en el campo. Según informa el diario El Español, un agricultor alemán, Rainer Carstens, director del grupo Westhof Bio, ha impulsado el desarrollo de un innovador robot inteligente que utiliza inteligencia artificial (IA) y un láser para eliminar la maleza en las plantaciones. Gracias a esta nueva tecnología, los agricultores podrán evitar el uso de herbicidas.

Tal y como reza la publicación, una situación personal delicada fue lo que movió a este profesional a optar por una agricultura más ecológica y menos química. Actualmente, cultiva 1.200 hectáreas y opera una planta de congelado que procesa únicamente hortalizas certificadas, como zanahorias, coliflor o brócoli.

Para muchos trabajadores del campo, el deshierbe manual es una de las tareas "más tediosas" y "duras" de la agricultura. De hecho, la empresa alemana destinaba nada más y nada menos que 190.000 euros al año por esta tarea. Para acabar con ello, Carstens presenta esta innovadora alternativa que "ofrece numerosas ventajas sobre el control químico de malezas".

Un remolque autónomo que se acopla a un tractor

Él mismo explica, en unas declaraciones consultadas por el medio de comunicación, que su revolucionaria herramienta funciona como un remolque autónomo que se acopla a un tractor y que integra tres sistemas diferentes para trabajar coordinadamente.

"Nuestro sistema se basa en tres tecnologías: inteligencia artificial, robótica y big data. Nuestra solución ofrece numerosas ventajas sobre el control químico de malezas", indica la firma. Este es el funcionamiento del sistema:

Primero, las cámaras capturan imágenes reales del cultivo.

Un ordenador a bordo del vehículo y optimizado a bajo consumo procesa las fotografías en tiempo real.

La inteligencia artificial le permite distinguir el cultivo y las malas hierbas.

Si se detectan malezas, un láser apunta directamente al centro del crecimiento de la planta no deseada.

El agricultor ha explicado que su sistema actual mide 6 metros de ancho y pesa menos de 2,5 toneladas (aunque también dispone de una versión de 3 metros de ancho y 2 toneladas). "Este bajo peso reduce significativamente la presión sobre el suelo y evita la compactación perjudicial del mismo. Esto protege la valiosa estructura del suelo y garantiza la fertilidad a largo plazo de su terreno".

Si las condiciones lo permiten, el agricultor destaca que, a 1 kilómetro por hora, el robot "trata un área de 0,8 hectáreas en tan solo 60 minutos". Esta enorme cobertura, lograda gracias a un ancho de trabajo optimizado de 6 metros, se traduce en "un control de malezas más rápido y económico.".

Según recoge El Español, esta tecnología contribuye a que la agricultura ecológica sea más sostenible desde el punto de vista económico sin traicionar sus principios. Hace posible contener mejor los costes, estabilizar los precios, reducir la dependencia de una mano de obra cada vez más difícil de encontrar y mejorar las condiciones en el campo.