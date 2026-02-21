Usa un dron para espiar a su expareja, lo estrella contra la ventana y se graba la cara por error: acaba detenido 'ipso facto'

Una idea "brillante" que acabó como merece. Según publica el diario italiano Fan Page, con el objetivo de espiar a su expareja, un joven hizo uso de un vehículo aéreo no tripulado para filmarla a través de la ventana. Pero todo se complicó de un momento a otro.

Tal y como reza la publicación, el dron se estrelló contra la ventana y cayó inmediatamente al suelo. Cuando lo recuperaron, la tarjeta de memoria aún contenía el vídeo que llevó a la Policía a arrestarle. El detenido: un napolitano de 28 años que fue pillado in fraganti acosando a una mujer. "Fue inmediatamente trasladado a la comisaría de San Giovanni a Teduccio".

Según el medio de comunicación, el incidente ocurrió en el este de Nápoles, al sur de Italia, justo en la zona donde reside la víctima. Se trata de una mujer napolitana que recientemente había decidido terminar una relación. El detenido defiende que solo quería protegerla: "Planeaba usar un dron, izado a la altura de su balcón, para grabarla en video mientras estaba en casa".

Pero "algo salió mal": el piloto perdió el control del dron, que se estrelló contra la ventana. En ese momento, el joven hizo lo único que parecía sensato: dejar el dron en manos de la víctima y huir. "Probablemente sin percatarse de que la memoria interna contenía el vídeo que lo incriminaría", explica el medio de comunicación.

Cuando recuperó el dispositivo, la joven alertó rápidamente a la Policía, quienes revisaron las imágenes grabadas: uno de los archivos muestra al joven italiano en un primer plano, filmado mientras ultima los detalles antes del despegue. El joven fue encontrado en su domicilio y arrestado bajo sospecha de acoso; fue puesto bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

Ayuda

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.