El BNG pide la dimisión de Rueda como “máximo responsable” de los incendios que ha sufrido Galicia

La líder del BNG, Ana Pontón, ha dicho este jueves que, una vez controlados los grandes incendios en Galicia, es momento de “exigir con firmeza” la asunción de responsabilidades, por lo que ha pedido la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como “máximo responsable” de los incendios de este verano en esta comunidad.

Tras la primera reunión de la Ejecutiva Nacional del BNG de este curso político y después de una noche en la que la mejoría de las condiciones meteorológicas ha permitido controlar grandes incendios, Pontón ha considerado que el presidente de la Xunta ha demostrado dirigir un Gobierno "desbordado y descoordinado”, por lo que no debe seguir al frente del Ejecutivo regional.

La líder de la oposición en Galicia ha insistido en que el presidente gallego debe hacerse cargo de la situación después de que su política forestal haya fallado “de una manera tan estrepitosa” lo que ha supuesto que este verano ardiesen casi 100.000 hectáreas.

Los de este agosto, ha reprochado Pontón, son “unos incendios que se podrían prevenir si existiese otra política forestal” porque “los montes y las casas” no arden solo porque hay quienes prenden fuego sino que “arden porque fallan las políticas de prevención, arden porque se fomenta el abandono de nuestro rural, arden por una política forestal fracasada y por la incompetencia de un Gobierno que no fue capaz de anticiparse”.

Pontón ha subrayado que a Rueda solo le queda la dimisión después de haber protagonizado “la peor gestión de nuestra historia” ante una ola de incendios y dado que “perdió toda legitimidad para poder gobernar lo que más queremos, nuestra tierra y nuestro territorio”.