El 'camarazo' del novio de Ayuso, en 1 minuto; por Alán Barroso

Este es el novio de Ayuso. Y esto es como se da un tremendo golpe contra una cámara. Hasta ahí todo okey. Todos nos hemos dado alguna hostia sin querer alguna vez. Pero no todos tenemos a Ayuso de pareja, por suerte, y por lo tanto no nos pueden decir esto: “Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido un cámara” y además culpa del Perro Sánchez “en esto quiero culpar a la delegación del gobierno”. Se ve que el presidente tiene a su disposición un ejército de cámaras-ninja entrenados para estamparse contra el defraudador favorito de la Comunidad de Madrid. En el mundo de Ayuso, un golpe accidental con una cámara es un atentado político, pero cobrar 2 millones por comisiones de mascarillas en la pandemia y luego defraudar a Hacienda 350.000 euros es una simple "confusión administrativa". Por cierto, la próxima vez que te pregunten si tu novio ha defraudado, mejor di la verdad en lugar de decir 'me gusta la fruta', que luego la realidad, como las cámaras de televisión, acaba golpeándote en toda la cara.