El CIS da un revolcón al PSOE, que baja dos puntos, mientras el PP sube tres y Vox roza su máximo histórico
Los socialistas seguirían ganando los comicios con más de diez puntos de diferencia sobre el PP. Retroceso también de Sumar y Podemos. 

Alberto Núñez Feijóo (i), con Santiago Abascal en 2023.GTRES

El PSOE ganaría unas elecciones generales si hoy se celebraran comicios en España, aunque el PP reduce la diferencia entre ambos. Según el barómetro del CIS, correspondiente al mes de noviembre y hecho público este miércoles, los socialistas pierden más de dos puntos con respecto al estudio de octubre. En concreto, se queda en el 32,6% de estimación de voto. 

El descenso del PSOE se opone a las subidas de PP y Vox. Los populares se resarcen de su vertiginosa caída del mes pasado y rebotan al 22,4% (en octubre se quedaron en el 19,8%). Mientras, Vox sigue en buena racha y alcanza ya el 18,8%. Es sólo una décima menos que su máximo histórico en el CIS, al que llegó en julio de este año. 

Las otras dos fuerzas principales de la izquierda, Sumar y Podemos, tampoco salen bien paradas de este CIS. Los de Yolanda Díaz retroceden seis décimas, hasta el 7,1%, y Podemos descienden casi un punto, hasta el 4%. 

Por otro lado, el partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, continúa hundiéndose y su estimación de voto es ahora del 0,6%, la más baja que ha registrado desde su debut en el CIS en julio de 2024, tras las elecciones europeas en las que obtuvo 800.000 votos. 

En cuanto a los partidos nacionalistas o independentistas, ERC sube dos décimas (2,2%), Junts una (1,1%), Bildu, dos (1,2%) y el BNG, tres (1,1%), mientras que el PNV cae hasta el 0,7% (0,9% en el anterior barómetro). 

La vivienda, un año como el principal problema

El CIS de este noviembre también afianza a la vivienda como la principal preocupación de los españoles. En concreto, lleva un año en esa primera posición y lo hace anotándose un nuevo récord de menciones al figurar como tal en el 40% de los cuestionarios, seguida de los problemas políticos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

Por detrás aparece, también con un 18,9% de menciones la crisis económica, y después los problemas relacionados con la calidad del empleo (16,2%).

