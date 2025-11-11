El Gobierno propone reducir el ratio de alumnos por aula y el horario lectivo de los profesores

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para mejorar la calidad del sistema educativo cuyos principales objetivos son reducir la ratio de alumnos por clase y bajar el horario lectivo de los profesores. "Ahora toca revertir los duros recortes que la enseñanza sufrió en 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy", ha dicho la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de presa posterior a la reunión.

La propuesta de su ministerio pasa por bajar de 25 a 22 el número máximo de alumnos en las clases de primaria y de 30 a 25 en las de secundaria. Además, a partir del curso 2026/2027, cuando en cualquier aula haya una persona con necesidades especiales, ese alumno computará por dos.

Para las enseñanzas que no son obligatorias, como es educación infantil o bachillerato, el anteproyecto marca un plazo de seis meses una vez se apruebe la norma para definir también unos nuevos ratios en estas etapas de la educación.

Menos horas lectivas para los profesores

Además, el anteproyecto de ley reducirá la carga docente y el horario lectivo de los profesores, de tal modo que para los maestros de primaria el límite se fijará en 23 horas semanas y en el caso de los de secundaria, en 18. "Ya dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado. Si queremos cuidar a los que nos enseñan, tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país. Porque en ellos está el futuro de nuestro país", ha señalado.

Tras pasar por el Consejo de Ministros, Alegría ha señalado que comenzará a dialogar con las CC.AA. y en las mesas sectoriales con los sindicatos, aunque ya hubo un acuerdo previo para el borrador del anteproyecto. "Yo espero y deseo que haya un apoyo generalizado para dar este paso importante", ha dicho la ministra. El objetivo, según Alegría, es trasladar la norma como proyecto de ley al Congreso de los Diputados en el mes de enero, aproximadamente.

Ante la posibilidad de que Junts pueda echar por tierra esta ley como cualquier otra que presente el Gobierno de ahora en adelante, después del anuncio de 'veto generalizado' por parte del partido de Puigdemont, Alegría ha asegurado que este anteproyecto de ley sólo persigue mejorar la calidad de la educación y que será negociado con las fuerzas políticas. "Los grupos parlamentarios tendrán que trasladar si están a favor de la mejora del ratio de las aulas y de los horarios lectivos de los docentes. Tengo la confianza en que va a ser que sí, porque es un objetivo compartido como sociedad. Independientemente del partido al que representes", ha dicho.