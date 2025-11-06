Junts asfixia al Gobierno: presentará enmiendas a la totalidad a todas sus leyes

Junts va en serio. El partido de Carles Puigdemont ha anunciado este jueves que ha presentado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Es decir, ninguna de estas normas lograrían salir adelante al no contar con el apoyo de la formación independentista. Una medida con la que, ha asegurado la diputada Miríam Nogueras, queda "bloqueada" la legislatura. "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha aseverado.

Este anuncio tiene lugar una semana después de que la ejecutiva de Junts, con Carles Puigdemont al frente, acordara "por unanimidad" romper con el PSOE al "constatar" que no se habían cumplido los acuerdos alcanzados durante la legislatura, como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

La militancia de Junts respaldó la decisión de la cúpula. Un 86,98% apoyó la decisión de abandonar al Gobierno y pasar a formar parte de la oposición. Sólo un 10,22% se posicionó en contra.