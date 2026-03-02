Margarita Robles garantiza que las bases de Morón y Rota no asisten a EEUU en el ataque a Irán

Vista de varios de aviones militares en la base militar que el Ejército estadounidense tiene en la localidad sevillana de Morón.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este lunes con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota presten asistencia a Estados Unidos en su ataque a Irán y ha añadido que solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente no, en las bases que hay en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Rota (Cádiz) no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra a preguntas de los periodistas durante un acto en Armilla (Granada).

Ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese convenio permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La ministra ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hagan desde un punto de vista humanitario.

Sobre la salida de aviones cisterna de las bases andaluzas, Robles ha asegurado que "ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo".

La ministra ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de irse con estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a operar.

Sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha calificado de tibia la respuesta de la Unión Europea a este conflicto, Robles ha apuntado que, pese a que el régimen de Teherán es "terrible y dictatorial" y vulnera los derechos humanos, la respuesta debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico internacional.

"Está muriendo muchísima gente, muchas personas inocentes y en ese sentido la posición de España es la posición correcta", ha explicado la ministra, quien ha dicho que esa posición consiste en rechazar a los dictadores y condenar los ataques que no respeten la legalidad.

"No podemos apoyar en ningún caso un régimen como el que hay en Teherán. Dicho eso, entendemos que la fórmula no puede ser nunca el ejercicio de la violencia, sea quien sea la persona sobre la que se ejercita la violencia", ha resumido Robles.

Albares: las bases españolas, fuera de la operación

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha incidido este lunes en que "no se van a utilizar las bases españolas para nada que no esté dentro del convenio. Las bases no se están utilizando para esta operación militar. El Gobierno de España no va a usar las bases para lo que está ocurriendo estos días en Irán".

Albares además ha remarcado que España "tiene la última palabra sobre el uso de esas bases" y ha calificado la ofensiva en curso como "una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva".

Contacto directo con los militares

La ministra Robles ha explicado que el Gobierno está en contacto permanente con los militares españoles desplazados en misiones en Irak, Líbano, Turquía y en la misión Atalanta.

"Se están tomando todas las medidas de prevención y de seguridad. Ellos son muy conscientes de que hay una situación de riesgo y están velando por su integridad", ha detallado la ministra.

Ha añadido que el contingente de El Líbano ha estado bunkerizado por los bombardeos la pasada noche y que los desplazados a Irak están "perfectamente situados" para evitar cualquier tipo de ataque.