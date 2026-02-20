Eduard Fernández manda un mensaje muy claro a los que prefieren "la dictadura a la democracia"

Eduard Fernández es uno de los actores del momento. A sus 61 años atraviesa el que, posiblemente, sea el mejor momento de su carrera profesional, encadenando varios papeles en películas y series muy aplaudidas por la crítica y los espectadores.

Uno de ellos es el de Santiago Carrillo. El actor catalán se ha metido en la piel del que fuera líder del PCE durante la Transición en la serie Anatomía de un instante, basada en la obra homónima de Javier Cercas.

Precisamente sobre este trabajo se ha pronunciado en el programa de TVE Directo al grano, donde ha hecho un repaso a sus últimos papeles, entre los cuales también destaca el de Manolo Vital, en la película El 47.

Sin embargo, lo más destacado de la entrevista ha llegado cuando Marta Flich y Gonzalo Miró, presentadores del formato, le han preguntado cómo fue meterse en la piel de Santiago Carrillo.

"Estoy muy orgulloso de haber hecho un homenaje a Santiago Carrillo, que es uno de los grandes olvidados, pasó un huracán por su lado que se llamaba Felipe González y arrasó con todo", ha contado Eduard Fernández.

"Es un buen momento"

Hablar de su papel en Anatomía de un instante y del histórico político comunista le ha servido para lanzar una reflexión sobre el valor de los derechos y las libertades que España ha ido ganando desde el final de la dictadura franquista.

"Aquí va el homenaje a Santiago Carrillo y para que la gente que no le da valor a la democracia y demás sepa lo que le ha costado, el valor que tiene y todo lo que tenemos", ha asegurado el actor catalán.

"Es un buen momento para recordarlo, hay algunos que dicen que es mejor la dictadura que la democracia y yo estoy seguro que si ocurriese esto, los que dicen eso dirían 'ostia yo no sabía que era así'", ha opinado Eduard Fernández en TVE.