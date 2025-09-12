El hijo de una alcaldesa del PP, identificado como uno de los dos presuntos autores del ataque a la sede del PSOE en Cantabria

La Policía Nacional ha identificado a dos hombres jóvenes como presuntos autores del ataque con artefactos explosivos caseros a la sede del PSOE en Cantabria el pasado mes de abril. Uno de los dos es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, del Partido Popular, que gobierna el municipio en coalición con Vox.

Los hechos por los que se investiga a ambos tuvieron lugar el pasado mes de abril, cuando en la sede del PSOE cántabro se celebraba un acto de memoria democrática, con la presencia de afiliados, simpatizantes y del secretario general del partido en la comunidad, Pedro Casares. Los explosivos estaban en dos botellas de plástico, que cogió una de las participantes para lanzarlas al exterior de la sede. En las botellas podía leerse "frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás".

Carmen Pérez, la alcaldesa del PP y madre de uno de los dos identificados, ha emitido un comunicado en el que ha trasladado su "profundo dolor" e "inmensa preocupación", si bien ha añadido que "si se demuestra su responsabilidad, tendrá que responder y asumir las consecuencias como cualquier ciudadano".

Aunque uno de los autores pueda ser su hijo, Pérez ha manifestado su "más enérgica condena a cualquier acto de violencia, venga de donde venga y vaya contra quien vaya". "Lo ocurrido contra la sede del PSOE es un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices y en ningún caso tiene cabida en una sociedad democrática. La violencia nunca es el camino y en nuestra democracia solo deben prevalecer la convivencia, la tolerancia y el respeto", ha añadido la alcaldesa.

Pérez ha señalado además que la presunta participación de su hijo, que vive de manera independiente fuera de Cantabria, "no puede vincularse de ninguna manera" con su actividad política. "Es una actuación personal de la que es el único responsable, por lo que confío en que no haya ni utilización política ni juicios paralelos", ha expresado.