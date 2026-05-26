El meteorólogo Mario Picazo aclara lo que está pasando en España y en gran parte de Europa: durará "días y días"

Mario Picazo y un mapa de las altas temperaturas en la Península Ibérica de cara a los próximos días

El calor ha llegado de forma fulminante a España. Pese a estar todavía en mayo, las temperaturas están alcanzando valores propios del verano. Esta semana se alcanzarán incluso los 35 grados.

El meteorólogo Mario Picazo, conocido por su faceta televisiva, ha avisado a sus seguidores de X de que están viendo "una semana de anomalías térmicas en Europa". En un mapa adjuntado por Picazo, se ve a países como España, Francia o Alemania totalmente teñidos de rojo.

"El efecto de la dorsal anticiclónica que se extiende por gran parte del suroeste va a dejar anomalías de temperaturas positivas que, en algunos casos, alcanzan +15 °C", ha explicado el meteorólogo, quien destaca que "lo llamativo de este episodio no es solo la magnitud, sino también cuánto dura en el tiempo".

Para Picazo, este aumento de temperaturas es totalmente anormal, pues "lo que hace décadas eran pequeñas incursiones de calor primaveral de dos o tres días, ahora dura hasta dos semanas".

"Nada que ver con hace unas décadas"

"Los extremos climáticos de hoy se mantienen en lo que yo llamo el modo 'enganchado' durante días y días", aclara el meteorólogo, explicando así por qué el calor se instala de esta forma en España y otros países de Europa.

"Esta es quizá la señal más evidente del nuevo clima que nada tiene que ver con el de hace unas décadas", señala Picazo, que apunta al cambio climático como principal razón de esta anomalía en las temperaturas.

En estos últimos días de mayo se está produciendo un repunte de temperaturas muy por encima de lo normal, incluso más de +10 °C en algunos momentos. Es probable, por tanto, que veamos los primeros episodios de calor intenso antes de lo habitual, incluso con valores veraniegos en mayo o principios de junio.

De hecho, la AEMET prevé que el trimestre mayo–junio–julio sea más cálido de lo habitual en toda España, con mayor probabilidad en el Mediterráneo y el interior. Además, teniendo en cuenta las prematuras altas temperaturas, se prevé que las olas de calor también se adelanten.