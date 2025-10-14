El juez rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado y mantiene su citación

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su abogado al considerarlo un fraude de ley y ha decidido mantener la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso, además, de que tras la declaración realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares.

El también exsecretario de Organización del PSOE renunció a su abogado hasta la fecha este lunes, a dos días de su nueva declaración ante el Supremo, y debido a "diferencias irreconducibles". Este martes, Ábalos solicitó al Alto Tribunal la designación de un abogado de oficio que le pueda asistir durante su comparecencia, algo que también ha rechazado Leopoldo Puente, quien le ha avisado de que tendrá que ser defendido por el mismo abogado al que renunció, el letrado José Aníbal Álvarez. En caso de no quererlo, Ábalos podría sin embargo nombrar a otro en condiciones de asumir su defensa.

Ábalos informó este lunes al Supremo de su decisión de renunciar a su abogado al entender que las diferencias alcanzadas entre ellos, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante". El todavía diputado aseguró en un escrito al Tribunal que la relación con su abogado se ha visto "interrumpida" hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que "preparar" su declaración del miércoles por sí mismo, sin apoyo de la defensa.

En la misiva enviada al Supremo, Ábalos adjuntó el correo que le hizo llegar al propio Álvarez para "dejar constancia formal" de su renuncia. "Tal y como hemos conservado sirva la presente para dejar constancia formal de mi renuncia a seguir contando con tus servicios en la causa especial que se sigue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", puede leerse en el email, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este mismo martes, antes de conocerse la decisión del Supremo, Ábalos anunció a través de redes sociales que había solicitado al Alto Tribunal la designación de un abogado de oficio para que pueda asistirle "en el día de mañana".

El juez no solo ha rechazado ambas solicitudes del exministro, sino que además ha advertido de que tras la declaración revisará las medidas cautelares que pesan sobre Ábalos, ahora mismo retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo.