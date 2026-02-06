Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Quién es realmente Jorge Azcón más allá de la política: sueldo, familia y patrimonio inmobiliario
Política
Política

Quién es realmente Jorge Azcón más allá de la política: sueldo, familia y patrimonio inmobiliario

Es el quinto presidente autonómico que más cobra de toda España y es copropietario de cinco viviendas. Conoció a su esposa mientras estudiaba Derecho.

Javier Escartín
Javier Escartín
El candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Aragón el próximo 8 de febrero, Jorge Azcón
El candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Aragón el próximo 8 de febrero, Jorge AzcónEFE

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) opta este domingo 8 de febrero a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón. Las encuestas le sitúan como el candidato más votado, aunque sólo podría gobernar si Vox le facilita la investidura.

Azcón llegó a ser presidente de la CC.AA. en las elecciones de mayo de 2023, después de su experiencia de cuatro años como alcalde de Zaragoza, su ciudad natal. Aunque es licenciado en Derecho, casi toda su vida profesional se ha desarrollado en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, donde empezó como concejal de Juventud y Personal en el año 2000. Su experiencia en el sector privado más reseñable fue como director territorial en Aragón de MRA, una empresa especializada en la promoción de viviendas de protección oficial.

Después de cuatro años en dicha empresa, volvió a la vida política como concejal y portavoz económico en 2011. Dicen que su padre político fue José Atarés, también exregidor de la capital aragonesa y que falleció hace ya casi trece años. Su ascenso fue escalonado hasta que en 2016 se convirtió en el líder del PP en Zaragoza y tres años después fue elegido alcalde con un 22% de los votos.

Cinco viviendas y dos parcelas en suelo rústico

Desde que es presidente de Aragón, su sueldo es de 96.000 euros. Es el quinto presidente autonómico mejor pagado de España, sólo por detrás del catalán Salvador Illa (140.000 euros), el vasco Imanol Pradales (116.000 euros), la madrileña Isabel Díaz Ayuso (103.000 euros) y la extremeña María Guardiola (97.000 euros). 

En cuanto a sus bienes, según la última declaración que presentó a las Cortes de Aragón en 2023, Azcón cuenta con cinco viviendas en copropiedad y un garaje, además de dos parcelas en suelo rústico. También tiene dos coches: un Audi Q5 comprado en 2010 y un Mini Cooper de segunda mano adquirido en 2011. 

Con respecto a lo ahorrado, Azcón tiene 369.000 euros en cuentas corrientes, 40.000 euros en planes de pensiones y casi 68.000 euros en fondos de inversión. No tiene ningún préstamo ni deuda reseñable. 

Casado y con dos hijos

Azcón está casado con Ana Belén Blasco. El político la conoció cuando ambos estudiaban Derecho en la Universidad de Zaragoza. "La primera vez que me fijé en ella llevaba un vestido rojo, fue un flechazo", contaba hace un tiempo en una entrevista en El Mundo. Ahora tienen dos hijos: Belén y Jorge.

En cuanto a sus aficiones, el líder del PP en Aragón se considera un hombre de estar en casa, tranquilo y junto a su familia. Le tira la cocina, en especial todo lo relativo a hacer paellas. Es muy amigo, además, de barones del PP como Juanma Moreno Bonilla, Fernando López Miras o el ahora expresidente valenciano, Carlos Mazón. Juntos han hecho algunos viajes, como por ejemplo a la isla de Formentera. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política