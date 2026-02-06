Quién es realmente Jorge Azcón más allá de la política: sueldo, familia y patrimonio inmobiliario

El candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Aragón el próximo 8 de febrero, Jorge Azcón

Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) opta este domingo 8 de febrero a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón. Las encuestas le sitúan como el candidato más votado, aunque sólo podría gobernar si Vox le facilita la investidura.

Azcón llegó a ser presidente de la CC.AA. en las elecciones de mayo de 2023, después de su experiencia de cuatro años como alcalde de Zaragoza, su ciudad natal. Aunque es licenciado en Derecho, casi toda su vida profesional se ha desarrollado en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, donde empezó como concejal de Juventud y Personal en el año 2000. Su experiencia en el sector privado más reseñable fue como director territorial en Aragón de MRA, una empresa especializada en la promoción de viviendas de protección oficial.

Después de cuatro años en dicha empresa, volvió a la vida política como concejal y portavoz económico en 2011. Dicen que su padre político fue José Atarés, también exregidor de la capital aragonesa y que falleció hace ya casi trece años. Su ascenso fue escalonado hasta que en 2016 se convirtió en el líder del PP en Zaragoza y tres años después fue elegido alcalde con un 22% de los votos.

Cinco viviendas y dos parcelas en suelo rústico

Desde que es presidente de Aragón, su sueldo es de 96.000 euros. Es el quinto presidente autonómico mejor pagado de España, sólo por detrás del catalán Salvador Illa (140.000 euros), el vasco Imanol Pradales (116.000 euros), la madrileña Isabel Díaz Ayuso (103.000 euros) y la extremeña María Guardiola (97.000 euros).

En cuanto a sus bienes, según la última declaración que presentó a las Cortes de Aragón en 2023, Azcón cuenta con cinco viviendas en copropiedad y un garaje, además de dos parcelas en suelo rústico. También tiene dos coches: un Audi Q5 comprado en 2010 y un Mini Cooper de segunda mano adquirido en 2011.

Con respecto a lo ahorrado, Azcón tiene 369.000 euros en cuentas corrientes, 40.000 euros en planes de pensiones y casi 68.000 euros en fondos de inversión. No tiene ningún préstamo ni deuda reseñable.

Casado y con dos hijos

Azcón está casado con Ana Belén Blasco. El político la conoció cuando ambos estudiaban Derecho en la Universidad de Zaragoza. "La primera vez que me fijé en ella llevaba un vestido rojo, fue un flechazo", contaba hace un tiempo en una entrevista en El Mundo. Ahora tienen dos hijos: Belén y Jorge.

En cuanto a sus aficiones, el líder del PP en Aragón se considera un hombre de estar en casa, tranquilo y junto a su familia. Le tira la cocina, en especial todo lo relativo a hacer paellas. Es muy amigo, además, de barones del PP como Juanma Moreno Bonilla, Fernando López Miras o el ahora expresidente valenciano, Carlos Mazón. Juntos han hecho algunos viajes, como por ejemplo a la isla de Formentera.