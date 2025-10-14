Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ábalos pide al Supremo que le proporcione un abogado de oficio para declarar ante el juez este miércoles
Ábalos pide al Supremo que le proporcione un abogado de oficio para declarar ante el juez este miércoles

El exministro cesó este lunes al letrado que le defendía debido a "diferencias irreconducibles" a solo dos días de su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente por el 'caso Koldo'.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una imagen de archivo.Juan Carlos Rojas/picture alliance via Getty Images

La declaración de José Luis Ábalos, fechada para este miércoles, podría experimentar algún tipo de modificación debido a la petición del exministro durante la mañana de este martes. A través de una publicación en X, el que fuera titular de la cartera de Transporte durante la primera legislatura de Sánchez, ha solicitado al Tribunal Supremo un abogado de oficio.

Esta petición se produce horas después de que el exministro renunciara al letrado que le estaba ayudando en su declaración, según ha asegurado Ábalos, por "diferencias irreconducibles". Por este motivo, a falta de menos de 24 horas para que dé comienzo su comparecencia en el Supremo, Ábalos pide al tribunal que le juzgará que le proporcione un nuevo abogado de oficio.

Este miércoles, Ábalos tendrá que declarar ante el magistrado Leopoldo Puente por el 'caso Koldo'. Sin embargo, esta petición podría alterar algunos aspectos, como la fecha y hora de la comparecencia o incluso el aplazamiento, aunque por el momento no hay ninguna decisión en firme.

Así, el mensaje de Ábalos en su perfil de X ha ido dirigido al Supremo, destacando su "voluntad de cumplir" con la comparecencia programada para el miércoles "ante la Sala II del Tribunal Supremo".

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana, día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", fue el mensaje de Ábalos en X.

La ruptura definitiva de Ábalos con su abogado se debe a varios comportamientos, que según apunta Europa Press, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante". Esto hacía "inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

De hecho, tal ha sido la ruptura total con su letrado, que ha sido el propio Ábalos quien ha tenido que "preparar" su declaración de forma autónoma".

