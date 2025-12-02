El PP cita a Paqui, la esposa de Cerdán, a comparecer en la comisión Koldo

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, tendrá que comparecer el próximo 15 de diciembre en la comisión de investigación parlamentaria del caso Koldo, dos días antes de que lo haga por segunda vez su marido.

García lo ha apuntado en una rueda de prensa un día después de que el PP, partido que tiene mayoría en el Senado para decidir sobre quién comparece, hubiese señalado que el regreso de Cerdán a la comisión Koldo será el día 17, más de año y medio después de la primera vez, que fue el 30 de abril de 2024.

La portavoz del PP ha dicho que "Francisca Muñoz, alias 'la Paqui', tendrá cosas que contar sobre esa tarjeta de corrupción prémium para gastar a todo lujo y cómo operaba Servinabar", en referencia a lo apuntado en un informe de la UCO para el juez del Tribunal Supremo instructor, Leopoldo Puente.

El último informe aportado por la Guardia Civil revela que la empresa Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Santos Cerdán y revela la preocupación de su dueño, Antxón Alonso, por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista.

"La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021.

¿Y Begoña?

El PP ha anunciado también que el empresario Juan Carlos Barrabés será citado para comparecer el jueves 11, un día después que el exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio, por lo que ha llamado a la semana que viene la "semana temática sobre Begoña Gómez" en el Senado, debido a que ambos están relacionados profesionalmente con la esposa del presidente del Gobierno.

Este jueves, día 4, comparecerá el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano, quien fue un estrecho colaborador de Cerdán.

García ha opinado que Cerdán "era el capataz del sistema corrupto", mientras el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García "eran los obreros", pero "toda obra tiene un arquitecto", que, a su juicio, sería Pedro Sánchez.

Preguntada sobre cuándo será citada Begoña Gómez como compareciente, ha señalado que "primero tendrán que dar explicaciones los empresarios" para tener más información sobre "cómo se creó esa cátedra de tráfico de influencias en la Complutense".