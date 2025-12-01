El PP cita a Santos Cerdán el 17 de diciembre en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido en el Senado va a llamar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que declare de nuevo en la comisión de investigación sobre el caso Koldo el próximo 17 de diciembre, cuatro días antes de que se celebren las elecciones en Extremadura.

Además, el PP también tiene intención de citar a Víctor Ábalos, uno de los hijos del exministro José Luis Ábalos, después de que éste haya apuntado en una entrevista a un intento "de compra de silencio de su padre en nombre de Pedro Sánchez". Por último, llamará al socialista Antonio Hernando, actual secretario de Estado y exmiembro del gabinete del presidente del Gobierno.

"A su debido tiempo"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (c) a su salida este lunes por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla EFE

La petición de comparecencia se produce el mismo día que Cerdán ha acudido por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.

Cerdán, quien reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha llegado al juzgado a primera hora, a las 9:05 horas, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.

El coche que lo trasladaba ha parado en la puerta del juzgado y Cerdán ha evitado así atender a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, a su salida, siete minutos después, Santos Cerdán, preguntado por si dará explicaciones, ha afirmado que será "a su debido tiempo", antes de montarse en el vehículo.

Cerdán tenía toda la mañana para comparecer pero ha decido hacerlo en cuanto el Juzgado ha abierto sus puertas. La Policía Foral controlaba la entrada y salida para asegurar la zona y los medios de comunicación esperaban en la acera de enfrente.