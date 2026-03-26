El PP pide a la Junta Electoral Central que no se pueda usar el DNI digital para votar

El PP ha solicitado este jueves ante la Junta Electoral Central la suspensión del uso de la aplicación miDNI (el conocido DNI digital) como método de identificación de votantes en procesos electorales "ante las dudas y la alarma social que se ha generado". Los populares reaccionan así después de que diferentes medios de comunicación hayan dicho en los últimos que esta forma de identificación ante una mesa electoral, válida desde el año pasado, abre la puerta a suplantaciones y manipulaciones.

El pasado año 2025, el Ministerio del Interior lanzó la aplicación MiDNI en Google Play y App Store para que todos los españoles con su Documento Nacional de Identidad en vigor puedan disponer de él a partir de ahora en su dispositivo móvil.

En un principio, se señaló que este formato digital del DNI iba a permitir a su portador acreditar su identidad en trámites presenciales ante entidades públicas o privadas, como abrir una cuenta bancaria, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor, recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería, identificarte ante las fuerzas de seguridad o incluso ejercer el derecho a voto en unas elecciones.

Este último aspecto, lo de poder votar en unas elecciones, no se hizo efectivo hasta que el pasado septiembre la Junta Electoral Central lo aceptó como "medio de acreditación válido” y lo incluyó en los manuales de las mesas electorales. De hecho, tanto en las elecciones de Extremadura de pasado 21 de diciembre como en las de Aragón y Castilla y León de este año ha sido posible usarlo, sin que se hayan registrado incidencias por ello.

Diferentes medios de comunicación de ideología conservadora han advertido, sin embargo, de la posibilidad de que esto pueda ser una ventana para que dicha identificación digital sea manipulada mediante inteligencia artificial o montajes fotográficos y sirva para suplantar a una persona ante los miembros de la mesa electoral.

En una respuesta a Newtral.es, la Junta Electoral ha señalado que, hasta la fecha, el uso del DNI digital no ha generado denuncias ni problemas de suplantación de identidad. Pero los populares creen que sería necesario verificar la identidad a través del código QR actualizado que la aplicación facilita, lo que exigiría eso sí que la mesa dispusiera de algún dispositivo electrónico para ello. Al respecto, la JEC señala que pedir el código QR implicaría "exigir un mayor requisito de control que el que existe con el documento físico, sin que haya una justificación para ello".

"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", señalan fuentes del PP.

Y añaden: "La democracia se construye y se defiende cada día, por eso los partidos políticos, lejos de generar dudas, deben disiparlas y trabajar para ofrecer todas las garantías a la hora de votar. Para ello es necesario, además de una obligación legal, que todas las administraciones, también la Administración Electoral, cumpla y ponga en marcha todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".

El DNI digital puede usarlo para votar todas las personas con nacionalidad española que tengan descargada la aplicación MiDNI y hayan satisfecho todos los pasos exigidos.