DNI digital para votar en unas elecciones: cómo funciona, cómo activarlo y quién puede usarlo

El pasado año 2025, el Ministerio del Interior lanzó la aplicación MiDNI en Google Play y App Store para que todos los españoles con su Documento Nacional de Identidad en vigor puedan disponer de él a partir de ahora en su dispositivo móvil.

En un principio, se señaló que este formato digital del DNI iba a permitir a su portador acreditar su identidad en trámites presenciales ante entidades públicas o privadas, como abrir una cuenta bancaria, registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor, recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería, identificarte ante las fuerzas de seguridad o incluso ejercer el derecho a voto en unas elecciones.

Este último aspecto, lo de poder votar en unas elecciones, no se hizo efectivo hasta que el pasado septiembre la Junta Electoral Central lo aceptó como "medio de acreditación válido” y lo incluyó en los manuales de las mesas electorales. De hecho, tanto en las elecciones de Extremadura de pasado 21 de diciembre como en las de Aragón del 8 de febrero ya se pudo utilizar. Y, por supuesto, también será posible en las de Castilla y León de este domingo 15 de marzo.

Diferentes medios de comunicación de ideología conservadora han advertido en las últimas horas de la posibilidad de que esto pueda ser una ventana para que dicho identificación digital sea manipulada mediante inteligencia artificial o montajes fotográficos y sirva para suplantar a una persona ante los miembros de la mesa electoral.

En una respuesta a Newtral.es, la Junta Electoral ha señalado que, hasta la fecha, el uso del DNI digital no ha generado denuncias ni problemas de suplantación de identidad. Y sobre el motivo por el que no es necesario escanear el código QR que genera la aplicación y basta sólo con mostrar los datos en pantalla a los miembros de la mesa, la JEC dice solicitar el QR implicaría "exigir un mayor requisito de control que el que existe con el documento físico, sin que haya una justificación para ello".

Ante las dudas generadas, el ministerio del Interior también ha especificado a Newtral que el uso del DNI digital "no afecta al funcionamiento o la seguridad del proceso electoral”, puesto que los usuarios acreditarán “su identidad de igual forma y con la misma validez que con el DNI físico”.

Cabe destacar, además, que el mismo método se puede aplicar desde las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con el carné de conducir digital. En este caso, con la aplicación MiDGT.

El DNI digital puede usarlo para votar todas las personas con nacionalidad española que tengan descargada la aplicación MiDNI y hayan satisfecho todos los pasos exigidos.

1. Registro previo

Para poder tener tu DNI en el móvil debes disponer primero del certificado electrónico. Si dispones de él, tienes las claves en vigor y cuentas con un lector de tarjetas puedes hacer el registro desde tu propio ordenador entrando en la web midni.gob.es. Al introducir tu DNI y acreditar tu identidad, obtendrás el código necesario que te llegará en un SMS para que puedas registrar tu número de teléfono personal y asociarlo a tu identidad.

Si no dispones del certificado electrónico o no tienes las claves en vigor, puedes acudir a un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) que hay en muchas de las comisarías de la Policía Nacional. En la máquina tienes que introducir tu DNI, tus datos y tu número de teléfono móvil. De esta manera te llegará el SMS para asociar el teléfono a tu identidad.

La tercera opción es acudir a una unidad de documentación al ir a renovar tu DNI. Un expedidor te ayudará o obtener el código de registro para asociarlo a tu número de teléfono personal.

2. Descarga la app

Cuando dispongas ya del código de registro, debes descargarte la App tanto en Google Play para sistemas Android como en la App Store para teléfono con sistema iOS. Al abrir la aplicación, tendrás que aceptar los términos y condiciones del servicio. Después, pulsa en "comenzar activación". En ese momento introducirás tú número de DNI (con letra) y el número de soporte, que también aparece en tu DNI físico. Dicho número tiene tres letras y seis dígitos y se encuentra en la parte inferior a la izquierda.

Localización del número de soporte en tu DNI

Después, hay que crear una contraseña con, al menos, ocho caracteres. El sistema obliga, además, a tener al menos tres de estos cuatro grupos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Por ejemplo: HuffingtonPost123 o HuffingtonPost?. También se puede seleccionar el desbloqueo de la app mediante mecanismos biométricos, como la imagen facial o la huella digital.

Luego recibiremos un SMS con el código de verificación. Lo metemos y la app quedará activada.

Si tienes dudas, puedes ver el siguiente vídeo.