El Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán

El exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, en una imagen de archivo antes de entrar a declarar en el Tribunal Supremo.

Santos Cerdán se queda en la cárcel de momento. El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la última petición del ex secretario de Organización del PSOE, de quien considera que persiste el riesgo de destrucción de pruebas en el marco de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Cerdán reclamó, a través de su defensa, su puesta en libertad el pasado 8 de septiembre, tras 70 días en prisión preventiva por su presunta implicación en el 'caso Koldo'. La causa, que sigue su curso, es para el antiguo número 3 del PSOE una investigación "sin límites" y que persigue "incriminar actividades propias de la participación política".

En el caso concreto del político navarro, la entrada en la cárcel de Soto del Real (Madrid) tuvo lugar el 30 de junio, bajo la acusación de haber cometido delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Pese a los repetidos intentos de Cerdán por salir de la celda, tanto en septiembre como antes, el magistrado comparte el criterio con la Fiscalía y la acusación popular sobre el riesgo de destrucción de pruebas. Así, Leopoldo Puente destaca que no ha lugar en este momento a modificar esa situación, con lo que desestima el escrito de Cerdán.

Sin embargo, el magistrado del Supremo ha dado una relativa buena noticia a Santos Cerdán, al asegurar que la prisión provisional no se prolongará por tiempo superior a seis meses. Esto supone que la fecha límite para la puesta en libertad provisional es el próximo 30 de diciembre.

"Se trata, sí, de un plazo límite máximo, pero ello, por descontado no significa que medida cautelar tan fuertemente aflictiva pueda perdurar hasta entonces, si hubieran desaparecido ya las razones que justificaron su adopción", añade.