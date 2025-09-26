En el PP empiezan a hablar de genocidio (Feijóo y Ayuso no), por Alán Barroso
¿Vais a decir que vuestros compañeros son Hamás? Y Feijóo, mientras tanto, callado. Siendo cómplice.
Os dije que a esta gente les iba a acabar dando vergüenza defender a Israel. Algunos ya han metido freno de mano y están empezando a llamar genocidio al genocidio. Pero otros dentro del mismo partido siguen siendo unos cobardes como Almeida: "No es un genocidio" o como la portavoz del PP: "No le compete ni a la ONU ni al presidente decidir lo que es o no es un genocidio".
¿Entonces tampoco le compete al presidente de Andalucía de tu partido decirlo, Esther? ¿Ni al de Galicia? ¿A caso vais a decir que vuestros compañeros son Hamás? Y Feijóo mientras tanto, callado. Siendo cómplice. Y con miedo de decir algo que enfade a Ayuso que es la mayor defensora en España de lo que está haciendo Israel junto a Aznar.
Fijaos en este lobby sionista que ahora ataca hasta al rey Felipe VI por decir que Israel debe detener la matanza y que en su portada tiene una foto de Ayuso.
¿Qué le debe Ayuso a Israel y sobre todo por qué Feijóo está tan miserablemente callado mientras en su partido ya no saben ni que decir ni quien manda de verdad para tomar una posición decente ante el genocidio?
Vaya casa de locos.