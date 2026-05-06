Carlos Cuerpo: "Aspiro a cubrir ese espacio de mayor sosiego y diálogo que la ciudadanía demanda a los políticos"

Esta entrevista comienza en un despacho institucional, con uno de los políticos más importantes de la actualidad española y un bonsái. La escena invita casi de manera automática a mirar atrás, a aquel capítulo de la historia reciente en el que un presidente regaló uno de estos arbolitos a un ciudadano anónimo. Pero esta vez el protagonista es otro y el escenario, también. No hablamos ni de Felipe González ni de La Moncloa. En esta ocasión el personaje principal es el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), y el plató es su despacho en una de las zonas estratégicas de Madrid, Cuzco.

El vicepresidente aparece en escena tal cual se lo imaginan: sonriente, cordial y agradecido por la entrevista. De inmediato nos cuenta cómo llegó el bonsái hasta su despacho: se lo regaló una ciudadana anónima y ya es uno más de los detalles que le acompañan a diario. Fotos personales, gominolas, una pizarra con detalles que no se pueden desvelar y un gran cuadro de Manuel Hernández Mompó, Cambios en el paisaje, decoran el resto del escenario. Todo lo muestra —y describe— con esa calma y templanza que le caracteriza, la misma con la que asegura que quiere hacer política, aunque ello implique recibir reproches del show político o lidiar con las idas y venidas de un presidente como el actual de Estados Unidos, Donald Trump.

En la charla con El HuffPost, Cuerpo también defiende el buen pulso de la economía española pese a la inestabilidad en Oriente Medio, plantea dudas sobre si se presentarán los Presupuestos de 2026 y lima asperezas con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras los ataques recibidos: "Dentro de todo gobierno siempre hay discusiones".

- Hace un mes, el Gobierno aprobó un decreto para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del ataque de EE.UU. e Israel a Irán. El dato de abril del IPC en su tasa interanual ha sido del 3,2%, dos décimas menos que en marzo. Esto demuestra que las medidas aprobadas están siendo efectivas. Sin embargo, los carburantes siguen a un precio muy alto y la cesta de la compra continúa en máximos. ¿Tiene el Gobierno previsto aprobar próximamente nuevas ayudas?

- Nada más empezar el conflicto, en cuanto vimos que los efectos de la guerra ya estaban llegando a los hogares y las empresas, pusimos medidas sobre la mesa y aprobamos ese decreto de más de 5.000 millones. Principalmente, para contener el precio de los carburantes y de los fertilizantes. Y estamos viendo que estas medidas están teniendo su efecto porque la inflación de abril está en el 3,2% y hubiera estado en el 4,4% sin ese paquete de ayudas, según nuestras estimaciones. Sin embargo, sigue habiendo una enorme incertidumbre respecto a la duración del conflicto y vamos a seguir pendientes de su impacto. Y preparados para seguir respondiendo, si fuera necesario.

- Hasta ahora, España ha sacado pecho por ser el país de la UE que más crece. De hecho, Sánchez ha dicho varias veces que vamos como un cohete. Sin embargo, la EPA nos dio la semana pasada una mala noticia con un subida del paro hasta el 10,6% y usted mismo dijo tras el Consejo de Ministros que podría haber una revisión a la baja del crecimiento de España para 2026. ¿Se nos ha gripado el motor del cohete por la guerra en Irán?

- Es pronto para saber el impacto general del conflicto. Los datos que tenemos tanto de empleo como de afiliación nos dicen que mantenemos el pulso del crecimiento de la economía. La EPA del primer trimestre es una EPA como todas las de los últimos 25 años tras la campaña de las Navidades. De hecho, el año pasado, el paro subió ocho décimas y estábamos en un 11,4%. Ahora estamos en un 10,8%. La expectativa es que el mercado de trabajo sigue tirando porque, cuando quitamos este efecto estacional, vemos que seguimos creando más de medio millón de empleos cada año. Y ese dato nos dice que seguimos bien.

- ¿Podemos decir entonces que España sigue yendo como un cohete?

- Seguimos liderando a nivel internacional, tanto en crecimiento económico como en empleo. Y en este 2026, según las previsiones del FMI, España será el segundo país entre los grandes que más crecerá, a apenas unas décimas de Estados Unidos. Esta es la realidad de la economía española.

- La guerra en Irán también ha deteriorado las relaciones de España con Estados Unidos. Hace unos días, sin ir más lejos, conocíamos ese email del Pentágono pidiendo que nos echaran de la OTAN. ¿La economía española está preparada para los arrebatos de Trump?

- En el ámbito bilateral, en materia de comercio o inversión, seguimos reforzando la relación con Estados Unidos. El año pasado, pese a movernos ya en un contexto muy complejo, la inversión de empresas americanas en España creció. Y en lo que respecta al comercio bilateral, nuestras exportaciones se han visto afectadas por los aranceles como cualquiero otro país de la zona euro. Esta es la realidad, pese a las noticias que haya podido haber o a cualquier tipo de declaración. Hace poco estuve en Estados Unidos y abrimos dos oficinas comerciales para ayudar a las empresas españolas a que naveguen en este contexto incierto. También hemos creado un fondo de unos 200 millones de dólares junto con el estado de Massachusetts, para ayudar al sector de biotecnología en España. Este es el tipo de medidas que estamos llevando a cabo para fortalecer esa relación. Y con mis homólogos la relación sigue siendo cordial.

- Entonces, no hay nada de qué preocuparse...

- Bueno, está claro que hay ciertas decisiones que competen al gobierno español en virtud de su soberanía nacional. Como la no participación en esta guerra o la decisión de cumplir con nuestros compromisos con la OTAN pero sin ir más allá, porque eso supondría un detrimento para otro tipo de gastos. Son decisiones soberanas y España sigue siendo un socio fiable, aunque también tenga criterio propio. A veces, entre aliados, hay que decirse lo que cada uno opina y no por eso tiene que haber un deterioro de las relaciones.

- Precisamente quiero preguntarle sobre la OTAN. Feijóo ha dicho que, si gobierna, aceptará subir el gasto en defensa al 5% del PIB, como pide Trump a los países de la Alianza. ¿Eso es posible manteniendo,a su vez, el estado del Bienestar actual?

- Bueno, el dinero tiene que salir de algún sitio... Estamos hablando de más de 45.000 millones para llegar a ese 5% del PIB. Y este gobierno ya ha dicho que en ningún momento habrá un crecimiento del gasto en seguridad y defensa a costa del refuerzo del estado del Bienestar.

- Usted también ha dicho que es difícil presentar presupuestos con la difícil coyuntura internacional. ¿A partir de qué fecha debemos dejar pensar en los presupuestos de 2026 y empezar a pensar ya en los del 27?

- Estamos intentando tener cuanto antes un escenario económico actualizado, porque el escenario de base, una vez se reduzca la incertidumbre en torno a la guerra, nos permitirá hacer un estudio fiable de los ingresos y gastos que esperamos. Este es el punto en el que estamos ahora, trabajando sin descanso para poder presentar los Presupuestos lo antes posible.

- ¿Pero los del 26 o los del 27?

- No quiero especular. Trabajamos todo lo rápido que podemos para presentarlos y cuando tengamos ese escenario macroeconómico será el momento de tomar esa decisión.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su entrevista con El HuffPost Carlos García y Manolo Orellana

- En estos últimos meses ha recibido críticas muy duras por parte de Sumar y, muy especialmente, de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Llegó a decir que usted era "mala persona" por "negarse" a reducir la jornada laboral. ¿Cómo es su relación ahora?

- Nuestra relación es cordial, igual que lo era antes. Dentro de todo gobierno siempre hay discusiones, en el buen sentido, a la hora de intentar cerrar las medidas que vamos a llevar al Consejo de Ministros. Todos tenemos algo que aportar y esta discusión es constructiva y fructífera. Además, ayuda que los proyectos que salen sean proyectos negociados y mejorados. Pero son discusiones con total normalidad.

- La última refriega entre ambos ha llegado por el registro horario. Hace unos días dijo que el acuerdo está cerca. ¿Qué es lo que no el convence de la propuesta de Trabajo? ¿Qué hace falta cambiar para que tenga su “ok”?

- Ya hemos dicho, desde el principio, que este es un proyecto que compartimos: avanzar en la digitalización del registro horario y del cumplimiento de la normativa gracias al análisis que puedan hacer desde inspección de Trabajo con estos instrumentos digitalizados. Ahora debemos tener un aterrizaje de la implementación de esta medida. Para nosotros es importante también ayudar a las empresas para que esa implementación pueda ser lo más eficiente y eficaz posible. Además, hemos recibido un informe del Consejo de Estado y hay que hacer una evaluación de cómo atender a las observaciones esenciales que este órgano consultivo realiza. Ese es el punto en el que estamos ahora.

- ¿Pero ese acuerdo puede llegar antes del verano?

- No le puedo adelantar nada. Sólo le puedo decir que estamos intentando avanzar con todas las garantías.

- Precisamente Sumar ya habla también de intentar de nuevo sacar el decreto por la prórroga de los alquileres, aprobándolo de nuevo o con alguna otra fórmula. Sé que no es su materia como tal, pero, ¿qué lectura hace de ese voto en contra de PP, Vox y Junts?

- Cuando miramos las encuestas de las últimas semanas, observamos que el apoyo a esta medida es transversal. Es decir, la ciudadanía la apoya independientemente del partido al que vote. Por tanto, le compete a los partidos que han votado en contra explicar por qué siguen oponiéndose a las medidas que el Gobierno aprueba para aliviar a hogares y empresas. Nosotros seguiremos trabajando para dar solución a esta crisis de vivienda sin olvidar de que necesitamos armar una mayoría suficiente en el Congreso.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su entrevista con El HuffPost Carlos García y Manolo Orellana

- En los años que estuvo como ministro de Economía apenas recibió preguntas de la oposición en las sesiones de control. Ahora va a tener que lidiar semanalmente con Ester Muñoz, del PP. La semana pasada, sin ir más lejos, le llamó "vanidoso" y "mentiroso". Usted, por el momento, ha mantenido las formas. ¿Qué cosas son las que le pueden sacar de quicio?

- (ríe) No lo sé, tenemos que verlo en la práctica. Yo espero que ninguna. Es verdad que, cuando era ministro, el PP sólo me hizo dos preguntas en dos años y medio. Ahora que me van a preguntar más creo que es importante que seamos capaces de aprovechar este tiempo en el Congreso para hablar de temas que puedan ser útiles. Ese es mi principal foco y mi principal objetivo. No sé si lo conseguiré, pero no cejaré en el empeño.

- El otro día desveló que usted tiene una aplicación para medir el ruido ambiental que hay en el Congreso durante algunos plenos. ¿Se ha convertido la política en un show? ¿Qué papel juega una persona como usted, que no se alimenta del insulto y la refriega?

- Si me ciño a los comentarios de la gente, hay un espacio a cubrir de más sosiego, de más tranquilidad y de más diálogo sobre los temas que le interesan a la gente. Es importante dar respuesta a esta demanda y es lo que estoy intentando hacer. Y sí, tengo una aplicación para medir el ruido en los plenos. A veces, ha llegado a superar los más de cien decibelios. Yo pregunté a gente que tiene más experiencia parlamentaria que yo si esto era lo normal, y la respuesta que me dieron era que no, que esto no se había visto desde hacía varias décadas. Y me lo creo cuando estás ahí dentro y eres consciente de lo que supone ya no sólo el nivel de ruido, sino los intentos de desestabilizar y los insultos.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su entrevista con El HuffPost Carlos García y Manolo Orellana

- Nadia Calviño fue vicepresidenta sin tener el carné del PSOE. Usted, que sepamos, tampoco. ¿Consideraría en algún momento afiliarse o prefiere mantenerse como "independiente"?

- No es necesario afiliarme porque mi compromiso con el proyecto es total. Me siento muy identificado con las políticas que estamos llevando a cabo.

- Con carné o no, es el ministro mejor valorado por la ciudadanía, según el CIS. Es de los pocos, además, que aprueba. ¿Qué valor le da a eso? ¿Le importa mucho la opinión que tenga sobre usted los españoles?

- Para mí supone un elemento adicional de responsabilidad, más allá de la nota. Es otra manera de darte cuenta de que la gente está pendiente de lo que haces. Un recordatorio constante de que este trabajo debe servir para su bienestar y para que revierta en la ciudadanía. Esto es un punto adicional de presión que nos viene bien.

- Entonces, si en algún momento le gana Margarita Robles no se lo va a tomar mal...

- Nada, hay que saber perder.

- ¿Y es de consultar mucho las redes sociales para ver qué dicen sobre usted?

- He pasado por distintas fases. Al principio estaba más encima y ahora llevo meses que no leo ningún comentario. Soy más feliz así y mi salud mental ha mejorado mucho desde entonces. No hay que dejarse arrastrar por lo que dicen sobre ti en redes sociales.

Detalle de la mano del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo Carlos García y Manolo Orellana

- Una de las cosas que más han destacado de usted es su faceta políglota. Le hemos visto hablando en varios idiomas, incluso en chino o japonés. ¿De dónde le viene esa afición por los idiomas?

- Es algo que nos han inculcado en casa. De hecho, mis padres nos llevaron de pequeños a mi hermano y a mí a Suiza para, entre otras razones, darnos la oportunidad de aprender idiomas. Yo creo que es una especie de hobby que, además, te abre puertas.

- Finalmente, queremos preguntarle una cuestión personal. El día que Sánchez anunció que iba a ser vicepresidente llevaba la misma corbata que el día que prometió su cargo como ministro. ¿Es una corbata con algún significado para usted o fue pura casualidad?

- Es mi corbata de la suerte. Es una prenda de vestir que tengo heredada de mi padre y le tengo mucho cariño.