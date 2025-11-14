ERC pide que las radios musicales emitan un mínimo de canciones en catalán, gallego o euskera

ERC ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados donde pide que las radios musicales de ámbito estatal emitan al menos un 5 % de sus canciones en catalán y otras lenguas oficiales distintas al castellano, como el gallego, el euskera o el occitano.

La iniciativa es una proposición no de ley registrada para su debate y votación en la Comisión de Cultura del Congreso.

Con ella, ERC plantea la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para establecer una cuota mínima del 5 % en lenguas oficiales diferentes del castellano en las radiofórmulas estatales.

La formación independentista catalana lamenta la "presencia casi inexistente" en las radios musicales estatales de las lenguas oficiales distintas al castellano, lo que, en su opinión, reduce las oportunidades de escucha de sectores musicales emergentes, "que ven restringida su difusión y opciones de crecimiento".