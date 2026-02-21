Vladimir Putin, el 19 de diciembre de 2024, en la rueda de prensa ante los medios, en Moscú.

Moscú mira cómodamente las discordias que se ciernen en Occidente. Según el diario moscovita Nezavisimaya Gazeta, un "escándalo internacional" se cierne en Múnich (Alemania). Tal y como explica, el Kremlin se burla de los líderes europeos por haber perdido el apoyo de su "hermano mayor", Donald Trump. "Los oradores en Múnich seguirán asustando mutuamente con la amenaza rusa, considerando un diálogo limitado con Moscú", continúa.

Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, aseguró el pasado martes que las delegaciones rusa y estadounidense en la mesa de negociaciones deben entender que "no habrá una paz sostenible" en Ucrania "sin el consentimiento de Europa".

De este modo, explicó que los líderes europeos trabajan en una lista de condiciones para la paz, entre ellas, la limitación de la fuerza rusa. "Parece que Europa quiere volver a hablar con Moscú sobre el levantamiento de sanciones", reza la publicación. "Pero no es en absoluto seguro que Rusia también esté interesada".

Europa es la propaganda favorita de Rusia

Europa es la víctima favorita de la propaganda de Moscú. Según el medio de comunicación, la prensa rusa habla repetidamente de los europeos "como si hubiera vehículos de combate de infantería rusos aparcados justo a las afueras de Bruselas".

La UE tiene tres veces más habitantes que Rusia y un producto interior bruto casi nueve veces mayor, con 19,2 billones de dólares (16 billones de euros). El periódico opina que "no parece ser la forma adecuada para una potencia militar que solo ha conseguido tomar el 12% del territorio ucraniano en cuatro años".

Asimismo, se recuerda el desplome del precio del petróleo ruso, uno de los principales ingresos de su economía. Este enero, precisamente, los ingresos se desplomaron un 46% respecto al mismo periodo del año pasado. Los expertos señalan las consecuencias que supone para el fondo de la guerra de Putin.

En un artículo para el diario británico The Guardian, Isaac Levi, analista de políticas del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio del Reino Unido, expone algunas razones por las que se han limitado los beneficios petroleros en Rusia.

Ataques con drones de Ucrania a infraestructuras energéticas.

La lucha por encontrar nuevos mercados para sus exportaciones de gas.

La bajada de los precios globales del petróleo.

"Estas presiones están drenando progresivamente los ingresos de los que Moscú depende para financiar su guerra", culmina, además de exponer una solución: "Atacar la flota en la sombra de Rusia, incluyendo la detención de buques sin bandera, limitaría drásticamente sus volúmenes de exportación de petróleo así como sus ganancias".