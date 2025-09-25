Espinosa de los Monteros presenta 'Atenea' con guiños y dardos a Vox y PP: las presencias y ausencias destacadas

Iván Espinosa de los Monteros está de estreno. El que fuera secretario general de Vox y antiguo diputado en el Congreso ha presentado este jueves su plataforma política Atenea. El evento, celebrado en Madrid, ha estado plagado de mensajes a su expartido y al PP... y ha estado igualmente marcado por las presencias y ausencias políticas.

Porque junto a Espinosa de los Monteros han estado pocos miembros de Vox, aunque alguno de renombre peso. De hecho, ha habido más 'ex' de Vox que figuras actuales. Por un lado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid e igualmente antiguo secretario general del partido Javier Ortega Smith. Por otro, la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares. Nadie más del 'aparato' del partido de ultraderecha.

No han faltado grandes nombres del Partido Popular... aunque con una ausencia destacada, la del secretario general Miguel Tellado, que inicialmente sí había adelantado su intención de estar en el estreno de Atenea. El propio PP ha justificado su ausencia por estar preparando un encuentro de la formación en Murcia este fin de semana.

Los que sí han hecho acto de presencia han sido el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y la diputada y peso pesado 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo.

Otros asistentes destacados en el acto han sido el diputado del PP Guillermo Mariscal; el exdiputado de Ciudadanos y exdirectivo de Coca-Cola Marcos de Quinto; y los exdiputados de Vox Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real, quien ha ejercido en el acto como responsable de comunicación de Atenea.

Más llamativas han sido otras presencias, como la del comisionista Víctor de Aldama, investigado en los casos de hidrocarburos y Koldo, en apoyo de su "amigo Iván", así como también la de Daniel Esteve, de la empresa Desokupa.

A unos y a otros ha dedicado mensajes Espinosa de los Monteros, que ha reconocido seguir afiliado a Vox. Sabedor del interés que ha despertado su proyecto, ha dejado claro que no busca "ocupar" un lugar entre ambos "ni mucho menos acomodarse en uno de ellos", sino ayudar a acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y a luchar contra el "sanchismo".

Para lograrlo no se basta solo, ha dejado claro. En un tono de concordia, ha pedido el "fin de las hostilidades" entre el PP y Vox. Ambos "les guste o no" están obligados a entenderse, a juicio de quien fuera mano derecha orgánica de Santiago Abascal.

"Si lo que de verdad importa es España, no nuestro pequeño interés particular, tenemos que demostrar esta capacidad de generosidad", ha subrayado antes de indicar que Atenea nace para contribuir a diseñar "una España mejor". Eso será colaborando con, al menos, los partidos que se sitúen en la "no izquierda".

Espinosa ha estado acompañado por su mujer, Rocío Monasterio, que, junto a Ortega Smith y Santiago Abascal, fueron los cuatro rostros visibles de Vox en sus inicios, y que también abandonó la primera línea política.