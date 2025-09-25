Este es el tribunal del Supremo que juzgará al fiscal general del Estado con Arrieta de presidente
Álvaro García Ortiz será juzgado por delitos de revelación de secretos hacia la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves el tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos y que estará encabezado por el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Así consta en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que enumera los siete magistrados miembros del tribunal: Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.