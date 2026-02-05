El fútbol inglés se arruga ante la homofobia: retiran el brazalete arcoíris para 'no ofender'

No ha podido ser, por mucho que se haya intentado. La Premier League ha modificado su campaña de apoyo al colectivo LGTBI, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de febrero, convirtiéndolo en un movimiento más grupal y menos individual, con el objetivo de acabar con los boicots y polémicas de los últimos años.

La temporada pasada Marc Guéhi, capitán del Crystal Palace y ahora jugador del Manchester City, escribió un mensaje religioso "Yo Amo a Jesús" encima del brazalete arcoiris que tenían que vestir todos los capitanes de la Premier, mientras que Sam Morsy, del Ipswich Town, rechazó llevar esta prenda.

La propuesta actual: una decisión individual

Además, el Manchester United decidió no vestir una chaqueta en apoyo a esta iniciativa porque un jugador se opuso.

Para evitar estas situaciones, la Premier ya no pedirá a los capitanes que lleven este brazalete arcoiris y tampoco ofrecerá a los futbolistas ponerse los cordones de las botas también del color del arcoiris.

Todos los partidos que se jueguen entre el 6 y el 12 de febrero estarán dedicados a la campaña "With Pride" (Con orgullo) y, según la Premier, supondrá una oportunidad para destacar y celebrar a la comunidad LGTBI en el fútbol y el trabajo que se ha hecho para que sea más inclusivo.

Durante los partidos, esta campaña se verá reflejada en las vallas publicitarias de los estadios y en determinados accesorios, como el pódium en el que está el balón, las banderas de los linieres y la tabla de los cambios. Además, los entrenadores y otros trabajadores recibirán pines con los colores del arcoiris que podrán vestir para señalizar esta iniciativa.