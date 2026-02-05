Moisés, uno de los mayores expertos en Pasapalabra, pide cambios para evitar sospechas: "Con las tablets todo es más opaco, deberían volver a los sobres"

Desde hace años se ha vinculado la evolución tecnológica como un cambio positivo para la sociedad en todos sus aspectos. Sin embargo, esta perspectiva no es compartida siempre por todas las personas, así lo manifiesta el ex concursante de Pasapalabra, Moisés Laguardia, en entrevista con El Diario AS.

En el mundo de los concursos televisivos, la tecnología suele venderse como un avance, pero para Moisés Laguardia, uno de los concursantes más queridos y longevos de Pasapalabra, la digitalización tiene una cara B: la falta de transparencia. En una entrevista para el Diario AS, el riojano ha sido muy claro sobre cómo el uso de tablets en 'El Rosco' podría estar alimentando las teorías de la conspiración en redes sociales.

El natural de Alfaro participó en el concurso televisivo durante 245 programas y llegó hasta que salió derrotado ante Óscar Díaz, último ganador del bote de Pasapalabra. En este sentido habla sobre cómo ha sido su vida tras la finalización del concurso.

Respecto a ese instante, cuando perdió el bote en el programa en el que se lo llevó Óscar Díaz, el alfareño lo recuerda con cierta nostalgia pero con madurez. "No fue fácil, te quedas un poco en shock, Pero bueno, hay que estar y que aplaudir, porque unas veces se gana y otras se pierde", afirma.

Una vida tranquila después del programa

Laguardia detalla que ha mantenido un ritmo de vida calmado, disfrutando de sus pasatiempos e incursionando en un nuevo sector para él: el fútbol. "Volví al pueblo, vida tranquila, sigo trabajando de contable y con mis amigos. Retomé el ajedrez, que he vuelto a competir y este año hemos sido campeones de la Primera División de Navarra por equipos con mi club, el Santa Ana Siglo XXI de Tudela", declara.

"Desde julio, soy secretario del Club Deportivo Alfaro de Segunda RFEF. Me llamaron en verano porque necesitaban ayuda en el club y vi que podía aportar, así que estoy llevando las cuentas, entretenido y motivado", complementa.

El regreso a los sobres: "Evitaría sospechas"

El hombre de 38 años enfatiza que la transparencia en Pasapalabra se podría mejorar si se suprimiera la implementación de las tablets y se volviera a la ultimación de los sobres, dando a entender que la digitalización no es siempre el mejor camino a seguir.

"Ahora con las tablets es mucho más opaco, porque los concursantes no vemos nada. Yo no digo que se haga, pero una tablet te permite hacer cambios en tiempo real. Yo optaría por volver a lo de antes. Lo ideal sería que los roscos salieran en sobres. Creo que todo sería más transparente, más justo y evitaría suspicacias en las redes sociales.", sostiene.

Los requisitos según Laguardia para mantenerse en Pasapalabra

Según explica Laguardia, la edad es una característica clave para mantenerse activo en el programa televisivo. "Creo que ser joven. No me gusta el edadismo, pero es la realidad", apunta sin rodeos. También añade que tener soltura frente a la cámara es un ítem exigido.

Finalmente, el exconcursante de Pasapalabra recalca que el nivel de conocimiento sobre cultura general es extremadamente exigente y apunta una predicción respecto a quién se llevará el próximo bote: este jueves 5 de febrero Pasapalabra entregará 2.700.000 euros. Moisés Laguardia anticipa que Rosa saldrá victoriosa en su duelo contra Manu. Así fue en el último programa antes del bote, donde Rosa se plantó en 23 aciertos y Manu se quedó en 21. Pero todo puede cambiar esta noche, cuando se sabrá por fin quién gana el histórico bote de Pasapalabra.