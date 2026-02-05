Va a Mercadona, compra solo una de barra de pan y lo que le pasa en la caja provoca una enorme polvareda 

En los supermercados hay reglas muy claras. Una de ellas tiene que ver con las colas de las cajas: hay que guardar cola en ellas por estricto orden de llegada. En algunos hipermercados hay una variante de este sistema. Se trata de la llamada 'fila única', en la que una pantalla va indicando al cliente a qué caja tiene que ir cuando se van quedando vacías.

En cualquier caso, los supermercados de tamaño medio como Mercadona siguen optando por el viejo método: el cliente se coloca en la caja donde piensa que hay menos gente y va a tardar menos.

Una vez en la cola, a veces entran en juego las normas de cortesía, que indican que si una persona lleva mucha compra y la de atrás muy poca, es de buena educación dejar pasar primero al que va más ligero.

En teoría no hay obligación, es simplemente un gesto de simpatía, pero el usuario de TikTok @soyfelixes ha contado lo que le ha pasado en Mercadona y ha provocado un enorme debate.

"Esto pasa en el Mercadona y nadie dice nada"

"Esto pasa en el Mercadona y nadie dice nada", empieza avisando antes de entrar en materia: "Hace unas horas fui como siempre a mi supermercado de confianza sin saber lo inepta que iba a ser la gente".

"Cuando voy a pagar, todas las cajas a reventar. Me pongo detrás de una señora que llevaba el Mercadona entero y el de enfrente. El caso es que la señora se gira suavemente para analizar lo que yo llevaba. Qué señora más maja, que me va a dejar pasar. Pues no. Me mira con cara de babuino", cuenta el hombre mientras imita el gesto que le hizo la señora, que no le dejó pasar.

"¡Qué falta de código social!"

"¡Qué falta de código social!", se lamenta el usuario, que ha provocado reacciones tan numerosas como contrapuestas. En cualquier caso, ha aclarado: "No es su obligación eso está claro, yo lo veo código social, cada uno que haga lo que quiera jaja, también esto no deja de ser una opinión con un poco de humor":

En los comentarios, hay que está en su equipo y quien en el de la señora.

En el equipo del usuario:

"Pues yo sí dejo pasar a la gente si me pasa eso".

"Yo siempre dejo pasar si tiene menos compra que yo".

"Yo soy de las que deja pasar y cuando la persona te da las gracias te das cuenta que has hecho una buena obra … no cuesta nada.

"Yo siempre dejo, y así saco la compra del carro tranquilamente".

En el equipo de la señora: