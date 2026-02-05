Pensaba que había ganado 5.000 euros pero en realidad eran 5 millones: "Se detuvo en los primeros ceros"

¿A cuánta gente conoces que le haya tocado la lotería? La probabilidad de que te toque el Gordo de Navidad es de un 0,001% si tienes un décimo. La de ganar el Euromillón, una entre 139.838.160.

Ganar la lotería es el sueño de prácticamente todo el mundo. Por eso, cada día en España miles y miles de personas echan la primitiva, la quiniela, juegan a los cupones de la ONCE o a la Lotería Nacional con el objetivo de convertirse en millonarios. Y muy probablemente todas esas persoans han pensado ya qué harían con ese dinero si finalmente las fortuna le sonriera.

La historia que te contamos ha ocurrido en Italia. Un hombre jugó a la lotería a través del común "rasca y gana" y creyó que le habían tocado cinco mil euros. "Un golpe de suerte", pensó. Sin embargo, cuando fue a comprobar el décimo a través de la aplicación oficial, descubrió que se había convertido en millonario. La tarjeta rasca y gana de veinte euros que había comprado escondía un premio de cinco millones de euros.

"Recibí una llamada telefónica. Era un nuevo cliente que se puso en contacto conmigo a través de un conocido que tenemos en común. Me dijo que era un asunto muy urgente y le recibí inmediatamente", cuenta la abogada Valentina Abbati al medio tialiano LaNazione.it.

La historia la cuenta la propia letrada, que ahora tendrá la tarea de proteger el anonimato del ganador, gestionar la suma de dinero y también la parte que se donará a la caridad. ¿Estamos ante un hombre, una mujer, un trabajador, un pensionista? La identidad nunca será revelada.

"Me pidió que mantuviera el anonimato en todos los aspectos, incluyendo su edad. El cliente se sentó delante de mí con el décimo en la mano. Nunca había comprado un boleto de veinte euros. De vez en cuando había comprado décimos de una cantidad menor: tres euros o cinco como máximo. Además, casi se olvida que lo tenía. Y cuando empezó a rascar pensó que había ganado cinco mil euros. Pero cuando metió los datos del boleto en la aplicación y vio la suma, lo entendió. Acababa de ganar cinco millones de euros".

El hombre, entre la felicidad y el shock, quiere ahora destinar parte del dinero a organizaciones benéficas. "Él reconoce que ha tenido suerte y quiere compartirla con los más necesitados", asegura.