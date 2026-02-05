Paneles de 'fuego' y armaduras de plata con aires escandinavos: así es el balón de la Champions femenina

Imagen del balón en homenaje a la ciudad de Tigerstaden para la final de la Champions femenina.

El nuevo balón de la Liga de Campeones femenina, que se utilizará desde los "play-offs" de la fase eliminatoria hasta la final del 23 de mayo en Oslo, se inspira en las legendarias guerreras escandinavas que encarnaban fuerza, valentía e independencia.

Presentado este martes por Adidas, el balón rinde homenaje a la ciudad anfitriona de la final, para reflejar su identidad como la 'ciudad del tigre' ("Tigerstaden") y su diseño presenta una base blanca nítida, sobre la que se superponen paneles entre las estrellas con un acabado metálico en rojo fuego.

Alrededor de cada estrella aparecen elementos plateados metálicos, que evocan escudos protectores y armaduras entrelazadas para reforzar el concepto de fuerza colectiva y, en azul intenso, figuran el trofeo de la competición y el logo de la firma.

El balón incorpora la última tecnología de construcción termosellada y sin costuras, que "garantiza precisión, consistencia y control en cualquier condición de partido" y la superficie texturizada mejora el agarre y el toque, "para asegurar que cumpla con las exigencias del más alto nivel del fútbol femenino".

La 'nueva' Champions femenina

Esta temporada va a ser distinta ya que cuenta con un nuevo formato:

Una ronda adicional de play-offs eliminatorios a doble partido en la que participarán ocho equipos los días 11, 12, 18 y 19 de febrero .

. Los ganadores de esas eliminatorias se unirán en los cuartos de final, programados para marzo y abril, a los cuatro equipos que terminaron en las cuatro primeras posiciones de la inaugural fase liga.

Ah, y por si te ha gustado: el balón oficial de la final ya está disponible para su compra en tiendas seleccionadas y online.