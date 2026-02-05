Si recibes un Bizum de un desconocido ojo porque el paso siguiente que des te puede meter en un lío

Bizum se ha convertido en una de las principales formas de pago entre particulares. Con cada vez menos efectivo en la mano, los ciudadanos usan este tipo de servicios para hacer pagos entre particulares en pocos segundos.

Pero lo que quizá mucha gente no sepa es que existen estafas vinculadas a esta aplicación. Desde @equipojuridicoeom han explicado qué hay que hacer, por ejemplo, si alguien desconocido te manda por error un Bizum.

"Me ha llegado un Bizum de un desconocido", le dice uno a otro. "Pues no lo devuelvas", comenta otro. "Si me ha llamado el muchacho que se ha equivocado, que el Bizum era para su madre", señala el primero.

"Ni se te ocurra devolverlo", le dice finalmente. Entonces aquí explica que en ese caso se quede el dinero del desconocido porque "ese dinero puede venir de una cuenta hackeada o de una tarjeta robada".

"Cuando el dueño real denuncie, el banco te va a retirar esos 50 euros y tú has enviado los otros 50 precisamente al estafador. Eso ocurre más de lo que tú crees y a las empresas todavía más", prosigue.

¿Y qué se puede hacer? "No toques el dinero y avisa al banco", sentencia.

Casos de clientes

En los comentarios, un usuario ha explicado que él mandó por error 160 euros y que no se los devolvieron: "Le llamé yo, después la Policía Nacional (delitos informáticos). Pues te digo: Condenado por apropiación indebida, me tiene que dar 160 euros + 100 por daños, tiene que pagar una multa de 6 euros diarios durante 45 días y además condenado a pagar las costas".

A lo que otro le dice: "Si el Bizum que te ha llegado viene de una cuenta que ha sufrido un acceso ilegítimo, te quitan el dinero y lo devuelven, pero si tú ya lo devolviste, da igual, vas a perder esa cantidad y te han robado a ti, esa es la estafa".

Qué dice la Policía

En este caso, la policía viene a decir lo mismo que los abogados. Desde el cuerpo advierten de que, normalmente, "te envían un Bizum y luego te piden que lo devuelvas diciendo que fue un error".

Recalca la importancia de tener en cuenta que el dinero podría venir "de una cuenta robada" y si, se devuelve, "puedes perderlo".

"No devuelvas Bizum a desconocidos y si has sido víctima de esta estafa, contacta con tu banco y denuncia", señala la policía. Realmente, es un engaño difícil de ejecutar porque el banco pocas veces suele devolver el dinero de esta función.

Tipos de estafas por Bizum

Ojo porque hay varios métodos que los estafadores emplean según crean conveniente para que sus víctimas caigan en la trampa, según ha informado el Instituto Tecnológico de la Empresa (ITEM).