Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo pregunta a Sánchez en el Congreso si retirará a la selección de fútbol del Mundial y el presidente responde
Política

Política

Feijóo pregunta a Sánchez en el Congreso si retirará a la selección de fútbol del Mundial y el presidente responde 

El líder del PP critica que Sánchez quiera tapar "sus vergüenzas" con "cortinas de humo": "También sufrió mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde".

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al CongresoGetty

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a retirar a España de algunas competiciones deportivas después de que RTVE decidiera este martes abandonar Eurovisión en el caso de que la UER acepte la participación de Israel.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congeso, Feijóo ha afeado a Sánchez que busca tapar con estas acciones "sus vergüenzas". "Cuando pierde votaciones se va al cine. Y como no tiene presupuestos, alienta barricadas. El transporte no funciona y la vivienda no se arregla, pero para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, sólo quiere tapar sus vergüenzas. ¿Va a retirar los equipos españoles de la liga de Eurobasket? ¿Y A la selección del Mundial?", le ha preguntado Feijóo.

En su primera respuesta, Sánchez le ha recordado la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que ha definido lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio. Y sin responder a las preguntas planteadas por Feijóo, el presidente del Gobierno ha sacado pecho de la "estabilidad y eficacia" de su Ejecutivo. "Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas en lo que llevamos de legislatura, más de las que han sacado en regiones donde ustedes gobiernan con mayoría absoluta", le ha dicho Sánchez.

Feijóo, en su réplica, ha dicho que el gobierno de Sánchez es el más inestable "que ha tenido la democracia española" y ha fijado su postura sobre Gaza. "La masacre de civiles debe parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. Ahórrese las lecciones de humanidad, también sufrió mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría con el señor Netanyahu", le ha espetado. 

Sánchez, de nuevo, ha vuelto a decir que su gobierno es estable y el tercero más longevo de la Unión Europea. "La estabilidad no la da una mayoría absoluta. Este gobierno garantiza la estabilidad porque gobierna para la mayoría", ha sentenciado Sánchez. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 