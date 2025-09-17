Feijóo pregunta a Sánchez en el Congreso si retirará a la selección de fútbol del Mundial y el presidente responde 

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a retirar a España de algunas competiciones deportivas después de que RTVE decidiera este martes abandonar Eurovisión en el caso de que la UER acepte la participación de Israel.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congeso, Feijóo ha afeado a Sánchez que busca tapar con estas acciones "sus vergüenzas". "Cuando pierde votaciones se va al cine. Y como no tiene presupuestos, alienta barricadas. El transporte no funciona y la vivienda no se arregla, pero para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, sólo quiere tapar sus vergüenzas. ¿Va a retirar los equipos españoles de la liga de Eurobasket? ¿Y A la selección del Mundial?", le ha preguntado Feijóo.

En su primera respuesta, Sánchez le ha recordado la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que ha definido lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio. Y sin responder a las preguntas planteadas por Feijóo, el presidente del Gobierno ha sacado pecho de la "estabilidad y eficacia" de su Ejecutivo. "Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas en lo que llevamos de legislatura, más de las que han sacado en regiones donde ustedes gobiernan con mayoría absoluta", le ha dicho Sánchez.

Feijóo, en su réplica, ha dicho que el gobierno de Sánchez es el más inestable "que ha tenido la democracia española" y ha fijado su postura sobre Gaza. "La masacre de civiles debe parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. Ahórrese las lecciones de humanidad, también sufrió mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría con el señor Netanyahu", le ha espetado.

Sánchez, de nuevo, ha vuelto a decir que su gobierno es estable y el tercero más longevo de la Unión Europea. "La estabilidad no la da una mayoría absoluta. Este gobierno garantiza la estabilidad porque gobierna para la mayoría", ha sentenciado Sánchez.