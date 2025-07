Feijóo, contra Sánchez: "Confiese lo que sabe, ayude a devolver el botín y convoque elecciones"

Como era de esperar, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desplegado esta mañana su versión más ofensiva ya no solo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino contra buena parte de sus socios de coalición y de investidura, no así con Junts, por ejemplo. "No hay maquillaje que tape que es usted un político destruido", ha comenzado Feijóo para asegurar que Sánchez ha montado un "numerito de cordero degollado" con su comparecencia.

Feijóo se ha mostrado además muy sarcástico, incrédulo de antemano ante las explicaciones de Sánchez. "Usted lo controla todo y lo más importante se le escapa. Pobre hombre, qué mala suerte ha tenido", ha dicho. El líder del PP ha acusado además al presidente del Ejecutivo de sostener "una gran mentira". "No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo: su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante", ha señalado Feijóo, quien ha restado legitimidad al Gobierno desde su primera legislatura. "Nació de una transacción corrupta. La corrupción es el origen de todo, con unas primarias que parece que amañó, una moción de censura que compró y ahora un Gobierno corrupto", ha apuntado.

Para el presidente del Partido Popular, "lo mínimo que se le puede achacar [a Sánchez] es la culpa in eligendo e in vigilando. ¿Cómo va a sacarnos de esta pesadilla si nos metió en ella?" De este modo, Feijóo ha reclamado a Sánchez que, si de verdad quiere ayudar a solucionar la corrupción, "confiese lo que sabe, ayude a devolver el botín y convoque elecciones".

Feijóo, además, ha negado que el PSOE tomara ninguna medida de manera inmediata. "Tardó 16 meses en expulsar al señor Ábalos cuando usaba dinero público para pagar prostitutas y le avisaron de los comportamientos del señor Salazar desde hace siete años. ¿Máxima colaboración con la justicia? ¿En serio? Usted, que cuando conoció la investigación, le dio la información a Ábalos. La principal medida que usted tomó en esta materia se llama Leire Díez, pero para tapar la corrupción", ha acusado.

Las únicas medidas que Feijóo ha reclamado en materia de lucha anticorrupción han sido cuatro: reforzar la UCO, retirar la reforma judicial impulsada por el ministro Félix Bolaños, cesar al fiscal general del Estado y cambiar el Tribunal Constitucional.

Pero Feijóo ha sido igualmente duro contra los socios de coalición y de investidura. No con todos, eso sí, ya que no ha hecho mención a Junts, cuyos votos quiere y puede llegar a necesitar. "¿Todo esto aún no es suficientemente grave? No es para tanto, para que no gobierne la derecha, ¿no? ¿Van a tragar con unas pocas medidas cosméticas? ¿No van a mover un dedo las feministas progresistas después de saber que en Moncloa se acosó a mujeres? De los diputados del PSOE no me extraña, si son todos de la lista del súper Santos Cerdán, le deben el puesto. De EH Bildu tampoco, ya que robar es menos que matar. Señores de Sumar, la semana pasada estaban muy enfadados. ¿Cómo están hoy?", se ha dirigido Feijóo hacia la butaca de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Con quien también se ha desquitado Feijóo ha sido con el PNV. "¿Han revisado los motivos por los que apoyaron la moción de censura en 2018?", les ha preguntado antes de lanzarse al ataque: "Quien les ha visto y quien les ve. Déjense de milongas. Esto no va de Sánchez o la ultraderecha. Va de Sánchez o de decencia. Hoy se dirime una purga moral. Allá ustedes, yo tengo muy claro dónde esto, del lado de la decencia".

Ni siquiera la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha librado de las acometidas de Feijóo. El líder de la oposición le ha dejado en el escaño las 50 preguntas que había preparado para Sánchez y ha deslizado un breve: "Espero no tener que añadir más preguntas sobre usted".