Feijóo utiliza el “me gusta la fruta” para insultar a Sánchez; por Alán Barroso

El pobre de Feijóo hasta para insultar a Sánchez tiene que copiar a Ayuso. Acaba de publicar un vídeo en el que se le ve más torcido que una caña usando el “me gusta la fruta”, que es como Ayuso llama “hijo de puta” al presidente. Este es el que decía que no venía a insultar.

Luego tiene a Tellado, con menos luces que el dormitorio de un topo, diciendo que: “podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debería haber existido” Declaraciones muy moderadas y democráticas.

Y para terminar, a Ayuso diciendo esto: “Estar tanto con los narcos siempre deja a uno un poquito trastocado”. En fin, esta es la oposición que tenemos.