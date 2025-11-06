Fran Perea cuenta las insólitas consecuencias que tuvo para él apoyar a Zapatero en 2008: "Cosas muy locas"

El actor y cantante Fran Perea, conocido por su participación en la serie Los Serrano, sabe perfectamente lo que es la cultura de la cancelación, mucho antes de que esta expresión se hiciera popular. En una entrevista este jueves en la Cadena SER, el artista malagueño ha contado las terribles consecuencias que tuvo para él y también para su familia haber apoyado a José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2008, en las que el socialista revalidó su cargo de presidente del Gobierno.

"Pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te pusiera la cruz. Una opinión democrática y argumentada. Pero no fue así", aseguró.

En concreto, Perea formó parte de un grupo de intelectuales y artistas que organizó una plataforma de apoyo a Zapatero de cara a las elecciones de marzo de ese año. Entre otros, se encontraban Miguel Bosé (las vueltas que da la vida) Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Soledad Giménez, Victor Manuel, Ana Belén o María Barranco.

Pero formar parte de este 'club' no le salió gratis a Perea. "A mí me costó trabajo. Hubo ayuntamientos que decían que no me contrataban porque había apoyado a Zapatero", ha asegurado.

La situación fue tan grave que hasta sus padres acabaron siendo despedidos. "Una periodista empezó a sacar artículos muy locos contra mi familia. Diciendo que tenían trabajo gracias a Manuel Chaves, que yo estaba metido en algún tipo de trama, que mi familia tenía empresas que no tenían... Y eso les costó el trabajo a mis padres. Les echaron", ha asegurado.

El padre de Perea trabajaba en la delegación de educación de Málaga y su madre era consejera del PSOE en Andalucñia de Bienestar Social. Como su padre había estado toda su vida en una ONG que fomentaba la educación y la cultura popular, una periodista de el diario El Mundo empezó a publicar una serie de artículos que acusaban falsamente a su madre de favorecer a su pareja a base de contratos.

Esta difícil situación ha provocado que el actor ya no se atreva a dar su opinión política públicamente. "Doy bastante poco mi opinión porque la gente que va a recibirla no me conoce ni me quiere. Entonces mi opinión me la guardo para la gente que me conoce, que me quiere y que sabe que voy a opinar una cosa por determinada razón y con la que puedo dialogar. Hay gente con la que no se puede dialogar", aseguró Perea en otra entrevista anterior al mismo medio.