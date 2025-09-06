Hasta Pedro Sánchez ha respondido de inmediato a esta polémica afirmación de Miguel Tellado contra el Gobierno

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado de inmediato a la afirmación que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho durante un acto en Pamplona.

"Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", ha asegurado.

Tellado también ha señalado que es un Ejecutivo "agonizante, mendicante" y que está "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Vistas las palabras sobre la fosa de Tellado, además de muchos dirigentes socialistas, Sánchez ha respondido a sus palabras. "Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia", ha contestado.

"Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha explicado.

Por su parte, el PSOE ha publicado un hilo en la red social X en el que ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que "retire y desautorice las palabras de Miguel Tellado". "Este ha sido el último exabrupto de Miguel Tellado, hoy mismo, para dirigirse al legítimo gobierno de todos los españoles y españolas. Tellado, a quien no se le conoce otro mérito que este tipo de barbaridades, quiere volver a cavar fosas en este país, suponemos que metafóricamente", ha respondido.

"Feijóo debe desautorizar de inmediato a Miguel Tellado, y exigirle una disculpa, no solo con el Gobierno, sino con todas las personas que en este país se han sentido ofendidas y escandalizadas por sus palabras y con esta forma de hacer política", ha señalado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que "dice que le gustaría 'empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos del Gobierno'". "Qué grado de miseria moral hay que tener para pronunciar estas palabras y más en un país con tantos muertos en las cunetas. El PP de Feijóo destila el odio de la extrema derecha", ha razonado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha exigido a Miguel Tellado "una rectificación inmediata o que Feijóo le desautorice". "YA ESTÁ BIEN. No todo vale para atacar al adversario, y menos intentar convertirNOS en enemigos a los que hay que destruir usando medios y expresiones de la Dictadura y el franquismo. No podemos permitir que el odio que destilan invada la sociedad y dinamite la convivencia", ha explicado.