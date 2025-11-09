Isabel Díaz Ayuso recibe el alta médica tras ser diagnosticada con una "fuerte gastroenteritis"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la eucaristía por la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, presidida por el cardenal José Cobo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido dada de alta tras ser diagnosticada con una "fuerte gastroenteritis", tal y como señala 'El País'. La política recuperará su agenda este martes, ya que el lunes 10 de noviembre es festivo en la capital, según fuentes del Ejecutivo regional.

La presidenta madrileña tuvo que ser atendida este domingo por parte del Summa 112 y, acto seguido, fue trasladada en ambulancia desde la misa de la Catedral de la Almudena hasta la Fundación Jiménez Díaz "tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba", según pudo explicar la Comunidad.

El malestar de la política se pudo comprobar desde ayer sábado cuando también tuvo que cancelar su participación en el congreso del PP de Andalucía debido a "una leve indisposición".

Durante su estancia en el acto por la Almudena, la dirigente popular ha pedido a la patrona de Madrid "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas". "Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España", ha agregado ante los periodistas minutos antes de su abandono en ambulancia.