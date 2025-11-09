Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena tras sufrir una "leve indisposición" 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de septiembre, en un viaje a Portugal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado en ambulancia este domingo la misa de la Almudena tras sufrir una "leve indisposición", según han confirmado fuentes de su equipo al diario El País.

Fuentes del equipo de la dirigente madrileña han señalado a Europa Press que se trata de la misma "leve indisposición" que le obligó a cancelar este sábado su participación en el Congreso del PP andaluz.

Pese a no poder acudir al cónclave de los populares en Andalucía, Ayuso sí había ido este domingo a la misa por la Virgen de la Almudena. De hecho, ha hecho declaraciones a la prensa sobre lo que le iba a pedir. Pero, minutos después, se ha visto obligada a abandonar el acto.

En esas declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que la NBA haya elegido Madrid como la sede de su Liga Europea. "Es lo mejor que nos puede ocurrir, les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición, hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, todos competimos, trabajamos, nos esforzamos en torno a los valores que tiene el deporte", ha asegurado.