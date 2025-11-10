La Conferencia Episcopal reconoce "con dolor" la "verosimilitud" de la acusación al obispo Zornoza por abusos a un menor

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reconocido este lunes "con dolor" que la investigación abierta por el Vaticano contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, "concede una verosimilitud a la acusación" por presuntos abusos a un menor. No obstante, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del prelado.

En declaraciones a los medios desde Las Palmas de Gran Canaria, Argüello ha subrayado que la Iglesia desea "conocer la verdad" y ha instado a la Diócesis de Cádiz a colaborar con la investigación. También ha aclarado que "no corresponde" a la Conferencia Episcopal Española apartar temporalmente a Zornoza, ya que esa decisión compete exclusivamente a la Santa Sede.

Las palabras del presidente episcopal llegan tras la publicación de una información en el diario El País, que asegura que el Vaticano ha iniciado una investigación formal contra Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando el obispo era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

Según la información publicada, la víctima envió una denuncia el pasado verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, detallando los abusos sufridos y solicitando que se tomaran medidas. Explica que no lo hizo antes debido al miedo que le paralizaba.

El caso se suma a una creciente presión sobre la Iglesia española para abordar con mayor transparencia y contundencia las denuncias de abusos sexuales en su seno. Además, marca un precedente en España, al ser la primera vez que se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado por la Iglesia por un delito de pederastia. En el ámbito judicial civil, el caso estaría prescrito debido al tiempo transcurrido.

La Diócesis de Getafe afirma "no tener constancia"

Esta mañana, fuentes de la CEE han expresado ya en declaraciones a EFE su "respeto" al trabajo del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que lleva a cabo la investigación.

Por su parte, la Diócesis de Getafe ha asegurado en un breve comunicado "no tener constancia" de la acusación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta. "Hasta el día de hoy, ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados", ha señalado, añadiendo que "se pone a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración" que les sea requerida.

"La Diócesis manifiesta una vez más su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención", ha añadido en el comunicado.