La frase del debate de Castilla y León que tiene a los tuiteros dando volteretas

Los candidatos de VOX, PP y PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León (i-d) Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez.

Los debates electorales suelen ser fuente de anécdotas, como cuando algún candidato de repente saca una baldosa; se le pilla en un renuncio como no saber qué es un bonobús o tiene un lapsus para referirse a su contrincante.

Del celebrado en la noche de este jueves entre los candidatos a la presidencia de la Junta Castilla y León del PP, PSOE y Vox (Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán, respectivamente).

La migración fue uno de los asuntos clave, pero también la sanidad tuvo un papel protagonista. Precisamente, sobre este tema, Mañueco argumentó que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que "el sistema sanitario mejor en toda España, con mejor satisfacción de los pacientes, es Castilla y León".

El popular esgrimió que "las listas de espera se han reducido a la mitad". "Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, no es suficiente... necesitamos más médicos, señor Martínez, y eso lo tiene que hacer la compañera del Gobierno de Sánchez. No es de su partido, pero ustedes les aplauden", prosiguió antes de volver a recalcar ese "necesitamos más médicos".

Martínez replicó con una frase que ha hecho dar volteretas a numerosos usuarios de redes sociales: "Miente usted más que el último minuto de la lavadora". Mañueco reaccionó con un irónico "gracias por el piropo".

En su turno, el candidato del PSOE mostró una tabla para señalar que Mañueco "ha tenido el récord de pasar de 19.763 reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario a nada más y nada menos que 49.867". "De estos, 20.000 se manifestaron hace dos semanas y, de éstos, 7.000 ayer mismo en Miranda de Ebro. Atiéndales, escúcheles", agregó.

Sobre posibles pactos postelectorales, los candidatos cruzaron acusaciones. Mañueco y Pollán echaron balones fuera en su primera respuesta la posibilidad de volver a pactar.

"Ustedes van de tapados, están engañando a la ciudadanía", apuntó Martínez, quien se mostró convencido de que tienen ya un pacto que "depende de Madrid, de Abascal y Feijóo".