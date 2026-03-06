Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La frase del debate de Castilla y León que tiene a los tuiteros dando volteretas
La frase del debate de Castilla y León que tiene a los tuiteros dando volteretas

Fue en la respuesta de Carlos Martínez (PSOE) a Alfonso Fernández Mañueco (PP) sobre la sanidad en la región.

Los candidatos de VOX, PP y PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León (i-d) Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez.
Los candidatos de VOX, PP y PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León (i-d) Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez.EFE/Nacho Gallego

Los debates electorales suelen ser fuente de anécdotas, como cuando algún candidato de repente saca una baldosa; se le pilla en un renuncio como no saber qué es un bonobús o tiene un lapsus para referirse a su contrincante.

Del celebrado en la noche de este jueves entre los candidatos a la presidencia de la Junta Castilla y León del PP, PSOE y Vox (Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán, respectivamente).

La migración fue uno de los asuntos clave, pero también la sanidad tuvo un papel protagonista. Precisamente, sobre este tema, Mañueco argumentó que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que "el sistema sanitario mejor en toda España, con mejor satisfacción de los pacientes, es Castilla y León".

El popular esgrimió que "las listas de espera se han reducido a la mitad". "Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, no es suficiente... necesitamos más médicos, señor Martínez, y eso lo tiene que hacer la compañera del Gobierno de Sánchez. No es de su partido, pero ustedes les aplauden", prosiguió antes de volver a recalcar ese "necesitamos más médicos".

Martínez replicó con una frase que ha hecho dar volteretas a numerosos usuarios de redes sociales: "Miente usted más que el último minuto de la lavadora". Mañueco reaccionó con un irónico "gracias por el piropo". 

En su turno, el candidato del PSOE mostró una tabla para señalar que Mañueco "ha tenido el récord de pasar de 19.763 reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario a nada más y nada menos que 49.867". "De estos, 20.000 se manifestaron hace dos semanas y, de éstos, 7.000 ayer mismo en Miranda de Ebro. Atiéndales, escúcheles", agregó.

Sobre posibles pactos postelectorales, los candidatos cruzaron acusaciones. Mañueco y Pollán echaron balones fuera en su primera respuesta la posibilidad de volver a pactar.

"Ustedes van de tapados, están engañando a la ciudadanía", apuntó Martínez, quien se mostró convencido de que tienen ya un pacto que "depende de Madrid, de Abascal y Feijóo".

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

