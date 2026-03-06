Un MWC del que se van con honores: Honor se corona con el Robot Phone, su robot humanoide y el Magic V6 

Si algo ha logrado Honor este Mobile World Congress (MWC) 2026 es ocupar gran parte del protagonismo. Quizá porque la marca china celebró el pasado domingo una keynote de la que se sigue hablando.

El día en el que todo el mundo esperaba el lanzamiento de algo robótico en su evento de Barcelona, la compañía no defraudó. Presentó su nuevo plegable, el Honor Magic V6, con una batería de escándalo.

Pero no fue este smartphone el que se llevó todos los focos. Fue el robot humanoide que la marca ha desarrollado y, sobre todo, el Robot Phone. El primer smartphone que combina la IA incorporada con movimiento robótico.

El protagonismo de su robot humanoide

Empiezo hablando de su robot humanoide. Aunque es su primer proyecto y no parece que vaya a ver la luz pronto, cuando todo el mundo esperaba que el robot apareciese quieto para que todo el mundo lo viera, la cosa fue muy distinta a lo que pensábamos.

El protagonista ejecutó una coreografía más o menos buena con un grupo de bailarines, de la famosa canción de Imagine Dragons, Believer. Una imagen que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Durante todo el MWC 2026, Honor exhibió ante todas las personas que se pasaban por su stand la misma coreografía y, sin duda, ha sido uno de los grandes protagonistas por su buen movimiento. Una novedad que no se quiso perder Felipe VI, que no dudó en estrechar la mano con el robot.

Un Robot Phone que asombra

Diría que el robot humanoide ha sido la idea para causar una revolución, pero para mí la clara diferencia la ha marcado el Robot Phone. Este nuevo smartphone que ha diseñado para que la IA, con movimiento robótico, nos facilite las cosas.

Me ha parecido un dispositivo bastante rompedor. Solamente tenemos que poner nuestra palma frente a la pantalla y el Robot Phone se conectará. La cámara saldrá del módulo trasero y comienza a buscar a su compañero. En este caso, un servidor.

Gracias a un gimbal 4DoF ultra compacto de tres ejes, desarrollado junto a la compañía ARRI, encargada de crear cámaras cinematográficas de alto coste, es capaz de seguir al usuario en todo momento para que la grabación e imagen no sufra ningún problema. La estabilización escala a otro nivel.

Pero también es capaz de ofrecer una expresión física gracias a su desplazamiento dinámico. Este brazo robótico, que integra una cámara principal de 200 megapíxeles, puede identificar sonidos e incluso bailar al ritmo de la música, asentir o negar.

El Robot Phone de Honor en el MWC 2026. Sergio Coto / El HuffPost

Tal ha sido el impacto de Honor en el MWC 2026, que ha recibido más de 70 premios por parte de los medios de comunicación por muchas de sus grandes innovaciones en robótica.

De hecho, no es lo único por lo que han recibido elogios. El Honor Magic V6, para mí, a falta de probarlo, es el mejor plegable que se ha hecho nunca. El nuevo smartphone de la marca china integra una batería de 6.600 mAh. Algo que parece casi ciencia ficción.

Sin duda, con todos estos dispositivos, la Honor MagicPad 4 o el MagicBook Pro 14, Honor se ha hecho con una buena parte del protagonismo en la feria tecnológica más importante del mundo. Se va de Barcelona con muchos, muchos honores.