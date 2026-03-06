La UE prohíbe vender como "carne" los productos vegetales pero acepta la "salchicha vegetal" o la "hamburguesa vegana": "Estas reglas solo aumentan la confusión y son innecesarias"

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para limitar cómo se pueden llamar algunos productos vegetarianos y veganos. La nueva norma prohibirá usar ciertos términos asociados a la carne, como “filete”, “bacon” o “hígado”, cuando se trate de alimentos de origen vegetal.

Sin embargo, otros nombres muy conocidos por los consumidores, como “hamburguesa vegetariana” o “salchicha vegetal”, seguirán permitidos al menos por ahora. El pacto fue alcanzado entre los eurodiputados y los Estados miembros, aunque todavía debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y por los 27 países de la UE.

Qué nombres estarán prohibidos

El acuerdo establece que algunos términos quedarán reservados exclusivamente para productos cárnicos. Entre ellos estarán palabras como:

hígado

bacon

filete

Por lo tanto, expresiones como “filete vegetal” dejarán de poder utilizarse en el mercado europeo. Además, el acuerdo también prohíbe usar la palabra “carne” para referirse a productos elaborados en laboratorio o a partir de células.

Un debate entre ganaderos y productos veganos

La discusión llevaba tiempo sobre la mesa en Europa. Partidos de derecha y organizaciones vinculadas a la industria cárnica defendían restringir estos nombres para proteger a los ganaderos y evitar que los productos vegetales se beneficien de términos asociados tradicionalmente a la carne. La eurodiputada francesa Céline Imart, que impulsó la propuesta, celebró el acuerdo.

Críticas de ecologistas y consumidores

No todos están de acuerdo con la decisión. Algunos eurodiputados y asociaciones de consumidores consideran que las nuevas normas no solucionan ningún problema real. La eurodiputada ecologista neerlandesa Anna Strolenberg criticó la medida y las organizaciones de consumidores también mostraron su rechazo.

Desde la Organización Europea de Consumidores aseguran que la medida no ayudará a los compradores. “Los consumidores quieren comer más sano […].Estas reglas solo aumentan la confusión y son innecesarias”.

Alemania lideró la oposición

El debate también ha dividido a los países europeos. En Alemania, el mayor mercado europeo de productos vegetales, varias cadenas de supermercados como Lidl y Aldi pidieron que no se prohibieran nombres que los clientes ya conocen.

Mientras tanto, los ganaderos y la industria cárnica defienden que estos términos pueden confundir a los consumidores y restar valor a los productos cárnicos tradicionales.