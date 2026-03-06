Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La UE prohíbe vender como "carne" los productos vegetales pero acepta la "salchicha vegetal" o la "hamburguesa vegana": "Estas reglas solo aumentan la confusión y son innecesarias"
Consumo
Consumo

La UE prohíbe vender como "carne" los productos vegetales pero acepta la "salchicha vegetal" o la "hamburguesa vegana": "Estas reglas solo aumentan la confusión y son innecesarias"

No todos están de acuerdo con la decisión.

Redacción HuffPost
Salchichas veganas de soja.oking.Getty Images

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para limitar cómo se pueden llamar algunos productos vegetarianos y veganos. La nueva norma prohibirá usar ciertos términos asociados a la carne, como “filete”, “bacon” o “hígado”, cuando se trate de alimentos de origen vegetal.

Sin embargo, otros nombres muy conocidos por los consumidores, como “hamburguesa vegetariana” o “salchicha vegetal”, seguirán permitidos al menos por ahora. El pacto fue alcanzado entre los eurodiputados y los Estados miembros, aunque todavía debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y por los 27 países de la UE.

Qué nombres estarán prohibidos

El acuerdo establece que algunos términos quedarán reservados exclusivamente para productos cárnicos. Entre ellos estarán palabras como:

  • hígado
  • bacon
  • filete

Por lo tanto, expresiones como “filete vegetal” dejarán de poder utilizarse en el mercado europeo. Además, el acuerdo también prohíbe usar la palabra “carne” para referirse a productos elaborados en laboratorio o a partir de células.

Un debate entre ganaderos y productos veganos

La discusión llevaba tiempo sobre la mesa en Europa. Partidos de derecha y organizaciones vinculadas a la industria cárnica defendían restringir estos nombres para proteger a los ganaderos y evitar que los productos vegetales se beneficien de términos asociados tradicionalmente a la carne. La eurodiputada francesa Céline Imart, que impulsó la propuesta, celebró el acuerdo.

Críticas de ecologistas y consumidores

No todos están de acuerdo con la decisión. Algunos eurodiputados y asociaciones de consumidores consideran que las nuevas normas no solucionan ningún problema real. La eurodiputada ecologista neerlandesa Anna Strolenberg criticó la medida y las organizaciones de consumidores también mostraron su rechazo.

Desde la Organización Europea de Consumidores aseguran que la medida no ayudará a los compradores. “Los consumidores quieren comer más sano […].Estas reglas solo aumentan la confusión y son innecesarias”.

Alemania lideró la oposición

El debate también ha dividido a los países europeos. En Alemania, el mayor mercado europeo de productos vegetales, varias cadenas de supermercados como Lidl y Aldi pidieron que no se prohibieran nombres que los clientes ya conocen.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Mientras tanto, los ganaderos y la industria cárnica defienden que estos términos pueden confundir a los consumidores y restar valor a los productos cárnicos tradicionales.

Redacción HuffPost
La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos