Alguien cerca de ti podría grabarte con unas gafas inteligentes sin que lo sepas: han creado una app que detecta su señal Bluetooth para avisarte

Las gafas inteligentes ya no son un simple experimento tecnológico. Cada vez más personas las utilizan para grabar vídeos, hacer fotos o retransmitir lo que ven en tiempo real. El problema es que muchas de esas funciones pueden activarse sin que quienes están alrededor sean plenamente conscientes. En otras palabras: alguien sentado cerca podría estar registrando lo que ocurre sin que nadie lo note.

Ante ese escenario, ha aparecido una aplicación que pretende alertar de este tipo de dispositivos cuando se encuentran cerca. Se llama Nearby Glasses y su objetivo es sencillo: advertir al usuario si hay gafas inteligentes en las inmediaciones que podrían estar conectadas o activas.

Cómo detecta las gafas inteligentes

La aplicación, disponible de momento solo para teléfonos Android, utiliza un sistema relativamente simple. En lugar de intentar identificar cámaras o grabaciones, rastrea señales Bluetooth en el entorno.

Muchos dispositivos inteligentes —entre ellos algunas gafas con cámara— utilizan Bluetooth para conectarse al móvil o a otros aparatos. Nearby Glasses busca precisamente esas señales específicas asociadas a determinados modelos de gafas. Cuando detecta una, envía una notificación al usuario.

El aviso no indica el punto exacto donde se encuentra el dispositivo, pero sí confirma que hay uno cerca. En espacios cerrados puede localizar señales en un radio aproximado de entre tres y diez metros, mientras que en exteriores el alcance puede ampliarse hasta unos quince metros.

En la práctica, esto significa que si alguien en una mesa cercana está utilizando este tipo de tecnología, el usuario de la app podría recibir una alerta en su teléfono.

El origen de la aplicación

La herramienta surge en un contexto de creciente debate sobre privacidad. Según ha informado el medio especializado 404 Media, la aplicación se desarrolló tras varios casos en los que las gafas inteligentes Meta Ray-Ban habrían sido utilizadas para grabar a personas sin su consentimiento.

Entre los ejemplos citados se encuentran su supuesto uso durante redadas migratorias o situaciones de acoso a trabajadoras sexuales. Estos episodios han reavivado la preocupación por el potencial invasivo de una tecnología que permite registrar imágenes de forma discreta.

Para sus creadores, la idea es ofrecer a cualquier persona una forma básica de saber si hay dispositivos potencialmente grabando a su alrededor.

Un debate que va a más

La preocupación por la privacidad podría aumentar en el futuro. El New York Times informó recientemente de que Meta estaría estudiando incorporar reconocimiento facial a sus gafas inteligentes, una función que permitiría identificar automáticamente a las personas que aparecen en el campo de visión del dispositivo.

Mientras tanto, otras iniciativas tecnológicas también intentan frenar el avance de sistemas de grabación permanente. Esta misma semana, la empresa Deveillance presentó Spectre I, un aparato que, según sus desarrolladores, puede bloquear dispositivos inteligentes o grabadoras basadas en inteligencia artificial que capturen conversaciones cercanas.

Todo ello refleja una tensión cada vez mayor entre innovación tecnológica y protección de la privacidad. Las gafas inteligentes prometen cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, pero también plantean una pregunta incómoda: ¿quién podría estar grabando sin que lo sepamos?