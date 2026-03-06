Paz Padilla revive su etapa en 'Sálvame' y confiesa lo que tenía que hacer cuando era presentadora: "He sufrido bastante"

Durante varios años Paz Padilla fue una de las caras más reconocidas de Sálvame, el programa que tantas alegrías y quebraderos de cabeza al mismo tiempo dio a Telecinco durante los 13 años que duró su emisión.

Desde su cancelación en 2023, muchos de los que formaron parte del programa han hablado sobre su experiencia como presentadores o tertulianos. La última en hacerlo ha sido Paz Padilla, quien ha renegado de Sálvame en el podcast El sentido de la birra.

"No me gusta juzgar a nadie. No me gusta ni juzgar ni criticar, y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años", ha asegurado la actriz y comunicadora. Sobre Sálvame ha dicho que ella hacía "un papel".

Preguntada por cómo vivía tener que trabajar en el programa de Telecinco, Paz Padilla ha sido muy clara: "Mal. Muchas veces, mal. He sufrido bastante, sinceramente", ha confesado la gaditana.

"'Venga, mete mierda'"

Sin embargo, al mismo tiempo ha asegurado que había "momentos muy divertidos" y que se ha "reído mucho" porque había "personajes muy divertidos"3. "A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones. Y aquello era lo normal", ha contado Paz Padilla.

La presentadora también ha contado lo que le decían "por el oído" mientras conducía Sálvame: "'Venga, déjate de cachondeo y ponte seria. Venga, Paz, ponte seria. 'Venga y mete mierda, mete mierda'".

Pasado un tiempo, Paz Padilla ha contado que se dio cuenta de que eso "no era lo que quería" y por este motivo abandonó Sálvame. "Claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar", ha sentenciado en El sentido de la birra.

María Patiño, periodista y ex compañera de Paz Padilla en Sálvame, ha respondido a las declaraciones de Paz Padilla sobre el programa, desmintiendo su versión de forma tajante.

"Mi experiencia nada tiene que ver. Jamás ningún director me dijo mete mierda. En todos los oficios te enfrentas a situaciones desagradables pero me siento orgullosa de haber pertenecido a un universo que logró distraer a millones de personas", ha dicho en su cuenta de X.