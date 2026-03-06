Guardiola pierde la segunda votación en Extremadura con los votos en contra de Vox

La candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha vuelto a perder la segunda votación para su investidura en la Asamblea de Extremadura después de que Vox haya reiterado su voto inicial. En total, Guardiola tan sólo ha conseguido el apoyo de su grupo parlamentario (29 votos) frente al resto de la cámara (36). La fecha límite es hasta el 4 de mayo.

La formación de extrema derecha, única baza que tiene el Partido Popular para conformar el Gobierno autonómico, asegura que "el problema es Génova". “El principal problema para creerla —a Guardiola— son sus compañeros de Génova y de Bruselas. No los de aquí... de momento", ha dicho el líder de Vox, Óscar Fernández Calle.

La candidata del PP a la presidencia de la Junta, María Guardiola, ha pedido a Vox "dejar de lado los reproches y culpas" y "cambiarlo por más trabajo y reuniones" para dar cuanto antes estabilidad a Extremadura. "Extremadura nos están esperando señor Calle -portavoz de Vox-", ha dicho Guardiola en su intervención en la segunda votación de investidura en el Parlamento extremeño, en la que solo necesita de mayoría simple para ser elegida.

"Los extremeños nos están mirando y no merecen que sigamos hablando de nosotros, de nuestros partidos, sino dar respuestas", ha dicho la candidata del PP, que ha asegurado que sigue "tendiendo la mano" para aplicar un modelo "que esta dando sus frutos y que necesita estabilidad".

Para ella, la mejor oposición "no es la que más bloquea, sino la que propone y fiscaliza, con debates rigurosos", pero para ello es necesario contar con un gobierno al que se le puedan pedir explicaciones.

De momento, la situación en Extremadura sigue en vilo después de que Guardiola haya vuelto a perder una votación en la asamblea. El tiempo empieza a correr y la candidata popular tendrá hasta el 4 de mayo para volver a intentar formar Gobierno.