He ido por primera vez al MWC: de todo lo que he visto y probado, estas son las 10 cosas que más me han sorprendido

Las primeras veces se recuerdan para siempre. Pueden no salir como uno esperaba, ser muy positivas o muy negativas, pero lo que está claro es que son difíciles de olvidar. Lo mismo que me ha pasado con mi primera vez en la feria tecnológica más importante del mundo, el Mobile World Congress (MWC).

Todos los avisos de los compañeros eran pocos. Los ocho pabellones en los que se distribuye el evento se convierten en nuestra casa durante horas y horas, con las piernas fatigadas y la mente más activa que la de la inteligencia artificial.

Una de las cosas que he percibido durante los dos días en los que he cubierto el MWC es que la IA está ganando un terreno descomunal. Tenía ganas de visitar el 4 Years From Now (4YFN) por las ideas conceptuales de los pequeños emprendedores y me encontré con cientos de stands plagados de proyectos con IA.

He tenido la oportunidad de conocer conceptos innovadores y de ciencia ficción, robots humanoides que parecen marcar el futuro y ya saludan hasta a Felipe VI, pero, sobre todo, productos que me han impresionado.

Gafas de realidad virtual, portátiles con pantallas plegables, móviles que cuidan de nuestra vista y cascos con cámara que nos dicen qué plato preparar con los alimentos que tenemos delante.

El Robot Phone de Honor

El Robot Phone de Honor ha sido, para mí, uno de los protagonistas indiscutibles del MWC 2026. El nuevo proyecto smartphone de la firma china es algo que no hemos visto nunca en el mundo de la telefonía y que ha hecho que miles y miles de personas se hayan pasado por su stand para conocerlo en primera persona.

Es cierto que todavía no sabemos nada de su posible lanzamiento, pero lo que está claro es que cuenta con características poco habituales en otros smartphones. Está ideado para mejorar la experiencia de IA encarnada por un asistente robótico que está ahí para lo que nos haga falta.

Interactúa con su entorno, siendo capaz de identificar algunas de las cosas que llevan encima las personas que están frente a él, incluso el modelo de teléfono móvil que lleva en la mano. Una vez se fija en una persona, la cámara empieza a seguirte e interactúa con ella en tiempo real.

Este móvil de Honor combina un gimbal de tres ejes desarrollado junto a la empresa ARRI, que suele desarrollar cámaras de cine que cuestan cerca de medio millón de euros. Ahora, la marca china busca fabricar un smartphone que sea diferencial, con una estabilización tremenda.

Las Samsung Galaxy XR



Antes de ir al Mobile, pensaba que la estrella de Samsung en la feria sería su Samsung Galaxy S26 Ultra. Algo que ha pasado. Pero en la galaxia en la que han convertido su stand había un producto que todavía no está disponible en Europa y que me ha parecido una maravilla.

Se trata de las gafas de realidad virtual Samsung Galaxy XR. Un dispositivo que me ha sorprendido porque no son muy pesadas, son muy interactivas e intuitivas. Gracias al personal de la marca, pude configurar su uso de forma muy sencilla.

Es capaz de trasladarte desde el salón de tu casa hasta el interior de la Sagrada Familia. Sólo necesitamos configurarlo con nuestra palma de la mano y los dedos índice y pulgar. Ellos serán los que nos permitirán aprovechar todo su rendimiento. Aquí te cuento cómo ha sido mi experiencia, pero me ha asombrado.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Otro de los productos que todavía no están disponibles en España y que llaman la atención con sólo verlos es el Huawei MateBook Fold Ultimate Design, el portátil plegable por excelencia.

Ya había sido objeto de comentarios meses atrás en todo el mundo, pero en MWC 2026 también se ha hecho notar. Además del éxito del nuevo Huawei Mate 80 Pro, este portátil te permite usarlo en cualquiera de sus formas.

Su teclado magnético lo convierte en un portátil normal con una pantalla OLED que es la primera de doble capa del mundo. Su pantalla de 18 pulgadas se puede plegar hasta adoptar un formato más compacto de 13 pulgadas. De esta manera, podemos quitar el teclado y usar la parte inferior como un teclado táctil. O girarlo y tener una pantalla mucho más grande usando el teclado magnético de forma inalámbrica.

El Xiaomi 17 Pro Max



Cuando pasábamos por el stand de Xiaomi, los dos coches que había en ellos, el SU7 Ultra, en color amarillo; y su concepto Xiaomi Vision GT, eran los que más fotos y halagos recibían.

Pero en su interior, había algo más. Se trataba del smartphone Xiaomi 17 Pro Max, el único de los pocos móviles de la marca china que no han llegado España tras la keynote del pasado sábado.

Cuenta con un módulo de cámaras muy parecido al del iPhone 17 Pro, pero que poco tiene que ver. Rodeando a los sensores, se encuentra una pantalla integrada de 2,9 pulgadas que permite ponerle un fondo de pantalla, recibir notificaciones e incluso vernos mientras hacemos una foto o un vídeo. Aunque no ha llegado a España, me parece una idea brillante.

El Xiaomi 17 Pro Max. Joan Cros

El TCL NxtPaper 70 Pro



Otro de los productos que me han gustado ha sido el nuevo smartphone TCL NxtPaper 70 Pro. Aunque pronto traeré una review más a fondo de él, me parece todo un éxito que se empiece a pensar en la salud visual de los usuarios.

Con el móvil todo el día pegado en la mano, TCL ha querido ponerle remedio, aprovechando su gran tecnología en pantallas para trasladar al formato móvil una experiencia mucho más saludable.

Y ojo, que no es lo único que vimos. También vimos de primera mano su nueva TCL Note A1 NXTPAPER, primer e-note de la firma con la tecnología NXTPAPER Pure. Pero también cómo la tecnología NxtPaper también se puede integrar, por primera vez, en una pantalla AMOLED antirreflejos. Algo que marca la diferencia.

Los cascos Motoko de Razer



Razer ya lo presentó en el CES 2026, pero los nuevos cascos Motoko me han parecido una genialidad. En un momento en el que muchas son las marcas que están peleando por sacar las gafas inteligentes más avanzadas del sector, Razer ha dado el paso que nadie ha hecho.

La marca gaming por excelencia ha querido integrar cámaras y inteligencia artificial a unos auriculares. Se trata de los nuevos Motoko. Pese a ser un concepto en desarrollo, nos ha dejado con la boca abierta.

Es capaz de traducir el menú de un restaurante japonés en casi cualquier otro idioma, decirnos cómo podemos aprovechar nuestros materiales en Minecraft para construir cosas positivas o qué plato podemos preparar con los ingredientes que tenemos sobre la mesa. Me parece una revolución pionera para potenciar nuestro rendimiento en gaming, pero casi para cualquier otro uso.

Los Razer Motoko. RAZER

El Motorola Razr Fold



Uno de los productos que pude ver y probar con anterioridad al Mobile World Congress fue el nuevo Motorla Razr Fold. Se trata del primer plegable de la marca, que es muy cómodo en mano.

Su grosor es sólo de 4,55 milímetros cuando está abierto y 9,89 milímetros cuando está cerrado. El cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3 le protege ante cualquier caída. Su pantalla externa es de 6,6 pulgadas y crece hasta las 8,1 pulgadas.

En cuanto a cámaras, incluye tres sensores de 50 megapíxeles. Uno principal, el Sony LYTIA 828; un teleobjetivo periscópico, con sensor avanzado Sony LYTIA 600; y una lente ultra gran angular con un campo de visión de 122 grados.

El nuevo Motorola Razr Fold. En color negro y muy cómodo en mano. Sergio Coto / El HuffPost

El portátil enrollable de Lenovo



Para no enrollarme mucho, Lenovo ha demostrado que las pantallas también pueden ser enrolladas. Aunque solamente es un concepto, la idea me convence mucho. Poder tener una pantalla que ampliamos o reducimos en cuestión de segundos gracias a un mecanismo es muy positivo y más en un panel OLED.

La marca china ha llevado al MWC 2026 su ThinkPad Rollable XD Concept, un ordenador portátil con una pantalla que se puede ampliar para mejorar nuestra productividad o potenciar nuestro lado gaming.

La ThinkPad Rollable XD Concept de Lenovo. Sergio Coto / El HuffPost

El vivo X300 Ultra



Uno de los últimos productos, del que todavía no sabemos mucho, pero que ya hemos conocido ha sido el vivo X300 Ultra. A falta de saber las características del smartphone, hemos conocido el salto en kit fotográfico de la marca china.

Pasando por el stand de vivo, la compañía nos ha mostrado de lo que es capaz a nivel fotográfico. En el X300 Pro ya conocimos su teleobjetivo externo de 200 milímetros, pero ahora no sólo se ha reducido su tamaño, sino que también ha aumentado su zoom. El nuevo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra convierte el móvil en una cámara de cine. Una fantasía, como he contado aquí.

Un móvil modular

Lo que Tecno Mobile ha llevado al MWC me ha dejado loco a mí, pero también a todo el que ha pasado por delante de su stand. Hay que decir que se trata de un producto conceptual, pero el Tecno Modular Phone ha causado un gran asombro.

Se trata de un teléfono modular que podemos construir a nuestro gusto. Un sistema de imanes nos permite añadirle varias baterías externas, una cámara más pequeña, un micrófono externo, una antena para mejorar la conectividad o un teleobjetivo externo que nos permite capturar cualquier detalle en buena resolución.

Mi primera experiencia en el Mobile World Congress ha superado las expectativas, conociendo de primera mano los pasos que muchas de las grandes marcas de tecnología están dando y el camino que tanto en IA, telefonía, como robótica, se está tejiendo día tras día.