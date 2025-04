La Guardia Civil investiga a Núcleo Nacional por delitos de odio

La Guardia Civil ha abierto a última hora de este martes una investigación sobre el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional por un vídeo difundido el pasado 30 de marzo en la red social X en el que instaba a asociaciones y organizaciones a una "defensa activa" de las calles y "a una lucha conjunta contra la invasión". Según ha informado el instituto armado, el atestado se remitirá a la Fiscalía de Delitos de Odio por si el contenido del vídeo fuera constitutivo de infracción penal.

Este miércoles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que las fuerzas de seguridad no permitirán que "salvapatrias" como Núcleo Nacional actúen. "No los necesitamos", ha dicho. "Me parece una manifestación de una agresividad, de una intolerancia al diferente, manifiesta, llamando a una determinada violencia que debe quedar ajena a nuestras calles y a nuestra convivencia", ha subrayado. Tras insistir en la necesidad de una "tolerancia cero" hacia estas actuaciones, Marlaska ha indicado que la escenografía utilizada en ese vídeo "recuerda a épocas muy negras, muy oscuras y muy difíciles" en nuestro país.

Fuentes de la investigación han precisado a EFE que Núcleo Nacional es uno de los grupos de ultraderecha juvenil que son monitorizados por los servicios de información de Policía Nacional.

En el vídeo se ve a unos 15 encapuchados, jóvenes, uno de los cuales explica que en las calles hay muchos inmigrantes y "mientras el español sufre trabajos precarios, madrugando todos los días por un salario de mierda (...) un imán okupa de mierda y criminales se han apropiado de una ciudad española por la fuerza, sin que nadie preste resistencia". Tilda a los policías de "cobardes y traidores" y critica que los políticos "ofrezcan una casa a dicho imán pagada por el dinero de todos los españoles".

Por eso llaman a una "defensa activa de nuestros barrios" por parte de personas de cualquier ideología, "fuera de signos políticos", pero en todo caso españoles que define como "contra invasión", y evitar "que España se convierta en un estercolero". El joven que habla acaba diciendo "Arriba España" y "Arriba Europa".