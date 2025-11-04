La jefa de Prensa de la Fiscalía confirma que un periodista le preguntó por el bulo de Miguel Ángel Rodríguez la tarde del 13 de marzo

La jefa de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha testificado en el Tribunal Supremo este martes durante al juicio contra Álvaro García Ortiz que un periodista le llamó la tarde del 13 de marzo preguntándole por una información que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estaba ya enviando a diferentes periodistas. Esta información que difundía señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso por su presunto fraude fiscal, pero que se habría frenado por "órdenes de arriba".

“Me dijo que él entendía que se refería al fiscal general del Estado y que si le podía confirmar. Yo le digo que desconozco la actuación de la Fiscalía, pero que me extraña. Y le desmiento la segunda parte de la información (...) En todo el tiempo que llevaba en la Fiscalía General del Estado, el fiscal general nunca se ha metido en un asunto concreto de un fiscal”, ha explicado.

Esta declaración de Hedo es relevante porque, en primer lugar, demostraría una vez más que el contenido de los emails del abogado de Alberto González Amador con la fiscalía, en los que reconocería los delitos fiscales, ya era conocido por diferentes periodistas. Y además, que los bulos del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para defender al novio de ésta empezaron mucho antes de lo que él mismo reconoció en la fase de instrucción, cuando dijo que no empezó a "moverlo" hasta pasadas las diez de de la noche de ese día. En concreto, reconoció que González Amador le mandó un correo del fiscal Julián Salto en la mañana del 12 de marzo, pero que no hizo “nada” con él hasta la noche del día siguiente.

Mar Hedo ha admitido que la llamada de este periodista le "genera mucha alarma", porque el jefe de gabinete de Ayuso "está insinuando en que la Fiscalía está tendiendo una trampa a Gonzalez Amador para que pase de inocente a culpable".

En ese momento, explica, entiende que están en otros escenario y por eso, al afectar ya a toda la Fiscalía, llama a García Ortiz para alertarle porque "la fuente es tan potente" que "esta información se va a publicar", como así sucedió minutos después, a las 21:29 horas, con la noticia de El Mundo, que recogía parte del mensaje.

Por ello, el fiscal general le comentó que había convenido con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que había que redactar una nota de prensa con "información veraz" que recogiera la "preocupación del fiscal general del Estado": que "quedara claro" que la actuación de la Fiscalía de Madrid "había sido impecable".

Hedo ha destacado también que "el asunto superaba el ámbito de la Fiscalía de Madrid y ampliaba el foco a la Fiscalía General", de manera que elaboró ella la nota de prensa, con detalles que le iba dando el fiscal general, pero a la mañana siguiente se lo envió al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid porque era donde se llevaba la investigación a González Amador.

La testigo ha subrayado que, antes de la supuesta filtración que se investiga, la información de la noche El Mundo ya incorporaba en su información uno de los correos entre el abogado y el fiscal; y ya el 12 de marzo, un periodista de El País conocía que había negociaciones de un pacto.

"De repente, los correos estaban en el mercado, si me permite la expresión periodística", ha explicado Hedo, que ha asegurado que no tuvo acceso a esos correos, sino que los detalles se los daba el fiscal general.

Mar Hedo ha declarado este martes como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto.

En un sentido similar a Hedo se ha pronunciado Iñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. “Recibo una llamada de un periodista de El País a las 19.10 horas (del 13 de marzo) que no atiendo. A las 20.22 horas le devuelvo la llamada y me advierte de que Miguel Ángel Rodríguez está difundiendo" la información del pacto de la fiscalía que, horas después, acabó publicada en el diario El Mundo.