La teoría de Rita Maestre sobre por qué Ayuso se fue a México para hablar de Hernán Cortés: "La caricatura que hace la derecha es falsa"

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha participado en la presentación de un libro en la capital y se ha servido de la actualidad para ejemplificar algunas de sus ideas. En concreto, se ha lanzado a ironizar ante el auditorio "por qué Isabel Díaz Ayuso se marchó a México a hablar de Hernán Cortés, de la conquista, de Malinche y de lo buenos que fuimos evangelizando América Latina". Un tema, de hecho, que ha puesto de acuerdo a todo el espectro ideológico en el país centroamericano.

"¿Por qué se ha ido Ayuso a México una semana, a parte de porque su jefe de gabinete estaba testificando por las amenazas a dos periodistas de El País? ¿Por qué ha ido a abrir esa discusión sobre Hernán Cortés que le interesa cero a la población mexicana que ya tiene una postura muy clara sobre el tema? Para no hablar de lo material", ha ratificado. En ese momento el debate estaba versando sobre esa supuesta dicotomía entre lo "material" y lo "simbólico".

Por ello, Maestre se ha servido del ejemplo de Ayuso. "La caricatura de la derecha sobre la izquierda es falsa. Si escogemos a Ayuso como vanguardia de la derecha española vemos que su agenda es 100% simbólica y 0% material. Cero propuestas materiales, cero trabajo sobre las condiciones de vida en Madrid y un sinfín de iniciativas, declaraciones, diatribas sobre todas las demás cuestiones que no tienen nada que ver con lo material", ha detallado.

"Mientras esta señora se va a hablar de Hernán Cortés aquí la izquierda está intentando regular la vivienda, subir el SMI, hacer reformas laborales. Es decir, habla de lo concreto, de lo práctico, de lo material", ha continuado la concejala, que estaba asistiendo a la presentación de Infiltrados en Amazon y Starbucks: cómo montar un sindicato con todo en contra, del historiador e investigador Jaime Caro. El debate estaba deteniéndose en ese momento en la "interseccionalidad" del "nuevo sindicalismo estadounidense".

Maestre también recordó que lo simbólico y lo material siempre han ido entrelazados. "¿Por qué las profesiones feminizadas son peor pagadas? Porque se valora menos el trabajo que hacemos las mujeres porque lo hacemos mujeres. Siempre hay una relación de ida y vuelta". La portavoz de Más Madrid incidió en la necesidad de "zafarse de esta discusión, que es falsa en o teórico pero muy productiva en lo político". "No es casualidad que haya quien en la derecha o en la degeneración rojiparda se abonen a estas tesis".

Las enseñanzas de Mamdani llegan a España

La obra de Caro, Infiltrados en Amazon y Starbucks, se detiene en explicar el éxito y potencial que tienen las experiencias obreras en nuevas compañías como Starbucks o Amazon, en lo que ha venido a denominar "nuevo sindicalismo estadounidense". Durante el desarrollo de su tesis Caro militó en sus estancias en EEUU en la legendaria organización anarcosindical, IWW, y en el partido DSA, el partido de Zohran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York.

A la presentación también estaba invitada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien no pudo finalmente acudir por un imprevisto. Pero parte del ensayo de Caro, que versa en las estrategias que está adoptando el nuevo sindicalismo estadounidense, se reproducen en las campañas políticas como las que llevaron a Mamdani a la alcaldía de Nueva York, y que la propia Maestre ha confesado que "espera" que puedan tener ciertos vasos vehiculantes con la política local madrileña.

"Es muy importante aprender de las cosas que funcionan bien pero no copiar ni trasladar todo directamente contextos políticos distintos: un corta y pega no sirve para afrontar la realidad de tu ciudad", concedió, al tiempo que reconoció algunos aspectos que le llamaron la atención de la campaña de Mamdani: su comunicación política, el interés por abarcar la "transversalidad" de los electores, combinar la crítica con el orgullo por la ciudad y escuchar más que hablar.

La campaña de Mamdani "hizo un gran esfuerzo por unir a personas con identidades políticas, religiosas y étnicas distintas que tienen algo en común: que vivir en la ciudad de Nueva York es cada vez más caro y hostil". Maestre también explicó que Más Madrid ha comenzado a hacer puertas a puertas. "Yo pensé que no iba a funcionar, que era una cosa más de la cultura política estadounidense, que la gente iba a ser más reacia... pero el resultado está siendo extraordinario".

"El resultado está siendo extraordinario y también dice algo", continuó: "Existe la sensación de que se habla mucho de política, pero la impresión de mucha gente es también que se les escucha poco. Cuando vas a un rellano a preguntar a los vecinos qué mejorarían de su barrio te abren las puertas y te atienden con ganas".